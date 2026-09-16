به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی عصر چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان، با اشاره به هشدارهای مربوط به احتمال بارش‌های سنگین، بر آمادگی ۱۰۰ درصدی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات احتمالی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: موضوع مخاطرات احتمالی و ضرورت آمادگی دستگاه‌ها ماه‌هاست مطرح شده و فرمانداری نیز مکاتبات لازم را در این زمینه انجام داده است، بنابراین اکنون زمان اقدام و پیشگیری است و نباید منتظر وقوع حادثه ماند.

فرماندار پاوه افزود: دستگاه‌های اجرایی حدود ۵۰ روز فرصت دارند تا آمادگی خود را به سطح مطلوب برسانند و باید مشخص باشد چه اقداماتی انجام شده، چه برنامه‌هایی در دست اجراست و برای نقاط پرخطر چه تدابیری پیش‌بینی شده است.

الماسی با تأکید بر مسئولیت شهرداری‌ها و بخشداری‌ها گفت: با توجه به توپوگرافی کوهستانی پاوه، بارش شدید حتی در مدت کوتاه می‌تواند موجب جاری شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی، رانش زمین و انسداد مسیرها شود؛ از این‌رو شهرداران باید ستاد بحران داخلی تشکیل دهند و وضعیت نقاط پرخطر، معابر، پل‌ها و مسیرهای عبور آب را به صورت هفتگی بررسی کنند.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها باید برای مدیریت روان‌آب‌ها نیز از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند و نقاطی را که احتمال بروز مشکل در آنها وجود دارد، پیش از آغاز بارندگی‌های شدید ایمن کنند.

فرماندار پاوه همچنین خواستار شناسایی و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز محورهای مواصلاتی شهرستان شد و تصریح کرد: مواردی از رانش و تخریب حاشیه جاده‌ها و همچنین برداشت‌های غیراصولی در مجاورت برخی مسیرها مشاهده شده که باید پیش از شروع بارندگی‌های شدید تعیین تکلیف شوند تا راه‌های اصلی و روستایی مسدود نشوند.

الماسی با اشاره به ضرورت تداوم خدمات عمومی در شرایط بحرانی، خطاب به دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: نقاط آسیب‌پذیر شبکه‌های برق، مخابرات، آب و گاز باید از هم‌اکنون شناسایی و برای جابه‌جایی، مقاوم‌سازی یا تعمیر زیرساخت‌های در معرض خطر اقدام شود تا خدمات حیاتی مردم با اختلال مواجه نشود.

وی همچنین بر آمادگی جهاد کشاورزی، امور عشایری، شیلات، منابع طبیعی و محیط زیست تأکید کرد و افزود: استخرهای پرورش ماهی، آب‌بندها، مراتع، باغات، مسیرهای تردد عشایر و نقاط مستعد ریزش سنگ و رانش زمین باید به صورت میدانی بررسی و برای هرکدام برنامه پیشگیرانه تدوین شود.

فرماندار پاوه خواستار اطلاع‌رسانی به دهیاران و ساکنان روستاهای در معرض خطر شد و گفت: نقاط خطرناک بالادست روستاها، مسیرهای رانشی و مناطقی که احتمال سقوط سنگ یا ورود روان‌آب به منازل وجود دارد، باید از هم‌اکنون شناسایی و برای رفع خطر آنها اقدام شود.

الماسی با تأکید بر ضرورت ارائه پیش‌بینی‌های دقیق و بومی هواشناسی برای پاوه خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های کلی استان برای تصمیم‌گیری در شهرستان کافی نیست، زیرا شرایط جغرافیایی و میزان بارش در نقاط مختلف پاوه تفاوت چشمگیری دارد.

وی افزود: لازم است پیش‌بینی اختصاصی شهرستان شامل زمان و میزان بارش، مناطق دارای بیشترین احتمال بارندگی و نقاط مستعد بارش برف در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود.

فرماندار پاوه همچنین بر ذخیره‌سازی به‌موقع نمک، شن، سوخت زمستانی و تجهیزات برف‌روبی تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال افت فشار گاز در فصل سرد، دستگاه‌های اجرایی باید سوخت جایگزین مورد نیاز خود را از هم‌اکنون پیش‌بینی و تأمین کنند.

الماسی در پایان با اشاره به مسئولیت دستگاه‌ها در قبال نیروهای عملیاتی و کارگران، خواستار توجه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌ها به بیمه بی‌نام شد و اظهار کرد: مصوبات این نشست ابلاغ خواهد شد و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آنها هستند.

وی تأکید کرد: هر دستگاهی که از نظر نیروی انسانی، تجهیزات یا امکانات با ضعف جدی مواجه است، باید این موضوع را بدون تعارف اعلام کند تا پیش از وقوع بحران برای رفع کمبودها چاره‌اندیشی شود.