به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر نظری صبح چهارشنبه در جریان جلسه کمیسیون خدمات شهری، زیست‌محیطی و بهداشت شورای شهر همدان با اشاره به فرارسیدن فصل سرما اظهار کرد: تجهیز و آمادگی کامل برای مواجهه با فصل بارش یک نیاز غیرقابل انکار است و مدیریت شهری باید این موضوع را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از تنش‌ها و مشکلات احتمالی ناشی از نزولات آسمانی افزود: تهیه و تامین به موقع تجهیزات، ماشین‌آلات و ادوات برف‌روبی باید از هم‌اکنون انجام شود تا در روزهای بحرانی و بارندگی، شهر و شهروندان با کمترین چالش و مشکل مواجه شوند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان تصریح کرد: شهردار و مدیران مناطق مختلف باید در راستای ارائه خدمات مطلوب و بی‌وقفه به شهروندان در آماده‌باش کامل باشند. همچنین اقدامات لازم برای تهیه، دپو و ذخیره‌سازی نمک و سایر ملزومات مرتبط با عملیات زمستانه و برف‌روبی باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.