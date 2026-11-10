به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی ، شامگاه سه‌شنبه ، درجمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان دماوند در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جریان بازدید از واحدهای صنفی، موفق به کشف غذای حیوانات خانگی قاچاق شدند.

وی با اشاره به ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده افزود: ارزش تقریبی این محموله ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است و در این رابطه یک نفر به‌عنوان متهم شناسایی و برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.