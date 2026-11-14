علی اکبر صالحی، وزیر پیشین امور خارجه، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و رئیس بنیاد ایرانشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با مفهوم تحقق استقلال کشورمان از دیدگاه رهبری شهید و از بعد سیاست بین الملل، اظهار کرد: در ارتباط با مفهوم استقلال از دیدگاه امام شهید، بحث‌های متنوعی وجود دارد. در بُعد سیاسی و سیاست بین‌الملل، باید عرض کنم که جمهوری اسلامی از زمانی که تحقق یافت، یکی از ارکان مهم آن، استقلال بود؛ به این معنا که کشور پیش از تحقق انقلاب، در مدار سیاسی قدرت‌های بزرگ آن زمان، مانند آمریکا و غرب، قرار داشت، اما پس از انقلاب از این مدار سیاسی خارج شد و تصمیم گرفت تصمیمات سیاسی خود را خودش اتخاذ کند؛ البته ممکن است آن تصمیم صحیح نباشد، اما اشکالی ندارد؛ مهم این است که خود کشور تصمیم می‌گیرد و دیگر غلام حلقه‌به‌گوش دیگران نیست و نخواهد بود؛ لذا انقلاب به این شکل محقق شد.

وی افزود: در طول زمان، برای حفظ این استقلال باید هزینه می‌دادیم؛ چرا که از ابتدای انقلاب تلاش بر این بود که انقلاب را با ایجاد اختلالات داخلی، حمله‌های جنگ تحمیلی و همچنین تحریم‌های اقتصادی در نطفه خفه کنند. آن‌ها می‌خواستند انقلاب را از درون تهی کنند و آن را تسلیم اراده خودشان کنند، اما انقلاب در مقابل همه این فشارها، به همت عالی مردم، انسجام ملی و همچنین به دلیل اینکه دولت‌ها برآمده از اراده ملت بودند و ملت پشتوانه دولت خود بود و توانست پایدار بماند.

وزیر پیشین امور خارجه با اشاره به دو جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه در دو سال گذشته خاطرنشان کرد: اکنون نیز که ما دو جنگ تحمیلی، یعنی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را پشت سر گذاشته‌ایم، مشاهده می‌کنید که جمهوری اسلامی توانست در مقابل حیرت جهانیان، واقعاً قدرتی وصف‌ناپذیر از خود نشان داد. ما ادعا نداریم که یک قدرت نظامی در سطح جهانی هستیم و ادعا نداریم که یک قدرت اقتصادی در سطح جهان هستیم، اما این ادعا را داریم که توانستیم در مقابل زورگویی و فشار ظالمانه دیگران به‌خوبی ایستادگی کنیم.

وی با طرح این پرسش که چگونه چنین انسجام و وحدت ملی شکل گرفت و ملت پشتوانه دولت خود بود و در نتیجه نظام فرونریخت، گفت: شما ببینید در بهار عربی و بیداری اسلامی چگونه ملت‌ها در کشورهای مختلف قیام کردند، اما آن تحولات به نتیجه نرسید. دلیل آن این بود که انسجام ملی همراه با دولتشان برقرار نبود.

ولایت فقیه بود که اجازه نداد این انقلاب فروریزد

رئیس بنیاد ایران‌شناسی بیان کرد: در انقلاب ما، واقعاً می‌توان گفت که از یک پدیده الهی به نام ولایت فقیه برخوردار بودیم؛ یعنی در رأس انقلاب، کسی قرار گرفته بود و خیمه و عمود خیمه انقلاب، ولایت فقیه بود و اجازه نداد این انقلاب فروریزد، لذا اگر غیر از این بود، ما فرومی‌ریختیم.

وی تصریح کرد: این‌ها نشانه‌هایی است از اینکه انقلاب اسلامی بر پایه همان فرمایش امام حسین(ع) شکل گرفت که می‌فرمایند: اگر اعتقادی نداری، لااقل آزاده باش و عبد و عبید دیگران نباش.

صالحی در ادامه با اشاره به مفهوم آزادی اظهار کرد: بُعد دیگری که به نظر من این انقلاب اسلامی به ارمغان آورد، این بود که آزادی را در دو بُعد به ملت ما شناساند؛ یکی آزادی از نفس خودمان که دین نیز بر آن تأکید دارد. انسان باید بتواند از نفس اماره خودش آزاد شود، وگرنه نفس انسان پیوسته او را به سمت انحراف می‌کشاند.

وی افزود: یکی از این ابعاد همین بود که انقلاب در بستر اسلام شکل گرفت و اسلام این خصوصیت را دارد که ما را نسبت به نفس اماره خود حساس کند تا متوجه آن باشیم و اینجاست که بحث تقوا پیش می‌آید و الی آخر.

انقلاب توانست ایران را از بندگی در مقابل قدرت‌های زورگو رها کند

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ادامه داد: بُعد دوم، آزادی از عبد و عبید بودن در مقابل قدرت‌های زیاده‌خواه بود. هر دوی این ابعاد را ما الحمدالله، نه اینکه بگوییم به‌طور کامل موفق شده‌ایم، اما در بُعد دوم به برکت انقلاب توانستیم خودمان را از بندگی در مقابل قدرت‌های زورگو رها کنیم.

وی در پایان بیان کرد: در بُعد شخصی و فردی نیز تلاش شده است؛ یعنی مسائل اخلاقی تا آنجایی که ممکن بوده، ترویج شده است، ولی شاید در آن زمینه نتوانستیم به اندازه بُعد دوم خیلی موفق باشیم.