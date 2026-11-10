به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه سه شنبه در جلسه قرارگاه راهیان نور بسیج و سپاه با حضور استانداران و فرماندهان و مسئولین راهیان نور سپاه‌های استانی، ضمن قدردانی از استانداران و مجموعه همکاران آن‌ها به‌دلیل عملکرد و نقش‌آفرینی در ایام جنگ رمضان، اظهار کرد: حضور میدانی استانداران و اقدامات مؤثر مجموعه‌های استانی در این ایام، شایسته تقدیر است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور، اظهار داشت: یکی از سرمایه‌های ارزشمندی که به تعبیر رهبر شهید انقلاب کشف شد، دستیابی به فناوری و سازوکاری برای استخراج و استحصال سرمایه‌های نهفته در دل گنجینه‌های بزرگ فرهنگی و تاریخی است. این موضوع نشان می‌دهد که همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای کشف و معرفی داشته‌های کشور وجود دارد و می‌توان با بهره‌گیری از روش‌های مناسب، این گنجینه‌ها را به سرمایه‌ها و دارایی‌های جدید تبدیل کرد.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تحولات فرهنگی سال‌های ابتدایی انقلاب، سرشار از ظرفیت‌های ارزشمند هستند، تصریح کرد: اگر این داشته‌ها با استفاده از فناوری‌های مناسب استخراج، روایت و تثبیت نشوند، به‌مرور زمان دچار فراموشی و اضمحلال خواهند شد.

سرلشکر وحیدی با اشاره به ماندگاری واقعه عاشورا خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری عاشورا، پیوند آن با آیین‌های عمومی، عزاداری‌های سنتی و حضور مستمر مردم بوده است؛ در حالی که غدیر، با وجود اهمیت تاریخی و اعتقادی بسیار بالا، به‌دلیل کمرنگ‌تر بودن جلوه‌های عمومی آن در طول زمان با نوعی غفلت مواجه شده است. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که برای ماندگاری یک سرمایه فرهنگی، باید آن را در متن زندگی و حضور اجتماعی مردم جاری کرد.

جریان راهیان نور باید بیش از گذشته تثبیت و تقویت شود

وی افزود: امروز همین موضوع را در حوزه دفاع مقدس و راهیان نور مشاهده می‌کنیم. راهیان نور توانسته است به یک جریان اجتماعی ماندگار و نهادی شناخته‌شده در بطن جامعه تبدیل شود و زمینه ارتباط نسل‌های مختلف با فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس را فراهم کند. این جریان باید بیش از گذشته تثبیت و تقویت شود؛ چراکه ظرفیت بزرگی برای تربیت انسان‌ها و شکل‌گیری شخصیت و هویت نسل‌های آینده دارد.

فرمانده کل سپاه با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه‌های معنوی و فرهنگی کشور گفت: نباید سرمایه‌های خود را صرفاً در منابع فیزیکی و مادی خلاصه کنیم. اگرچه سرمایه‌های مادی اهمیت دارند، اما سرمایه‌های انسانی، فرهنگی، معنوی و تاریخی از جایگاه و ارزش بالاتری برخوردارند و راهیان نور نمونه‌ای روشن از ظرفیت این سرمایه‌هاست.

سرلشکر وحیدی در تشریح اولویت‌های پیش‌روی راهیان نور، چهار محور اساسی را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخستین مسئله، تثبیت راهیان نور به‌عنوان نهادی ریشه‌دار در بطن جامعه است. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، همچنان برای تبدیل این جریان به نهادی مستحکم و پایدار باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: دومین مسئله، افزایش اثربخشی راهیان نور است. باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان تأثیرگذاری این حرکت فرهنگی را بیش از گذشته افزایش داد. سومین موضوع، توسعه کمی و کیفی آن است؛ به‌گونه‌ای که شمار بیشتری از مردم تحت پوشش برنامه‌ها قرار گیرند، اما این توسعه نباید به کاهش کیفیت منجر شود. چهارمین محور نیز پشتیبانی همه‌جانبه از این حرکت و تقویت ابعاد مختلف آن در چارچوب جهاد تبیین است.

فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت روایت رویدادهای دفاع مقدس دوم و سوم، اظهار کرد: امروز در شهرهای مختلف کشور، آثار و رویدادهای مهمی از این دوران وجود دارد که باید به‌درستی ثبت، مستندسازی و روایت شوند. اقداماتی که در برخی حوزه‌ها از جمله تهیه آثار و مستندات مربوط به این رویدادها انجام شده، ارزشمند است، اما ظرفیت بسیار بیشتری برای توسعه این اقدامات وجود دارد.

وی ادامه داد: باید بتوانیم در سطح استان‌ها، ظرفیت‌های روایتگری را گسترش دهیم و آنچه را در جریان این حوادث اتفاق افتاده، برای سال‌های طولانی حفظ کنیم. از یک سو باید جنایات دشمن و از سوی دیگر مقاومت، ایستادگی و نقش‌آفرینی مردم در سراسر کشور به تصویر کشیده شود؛ چراکه دشمن در خیابان‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های ایران نیز با مقاومت مردم مواجه شد و شکست خورد.

پیوند تجربه‌های دفاع مقدس هشت‌ساله با دستاوردهای دفاع مقدس دوم و سوم، زمینه‌ساز حرکت رو به جلوی کشور است

سرلشکر وحیدی تأکید کرد: این رویدادها بخشی از سرمایه تاریخی کشور هستند و باید برای نسل‌های آینده حفظ شوند تا بتوانند در تداوم و تقویت حرکت بزرگ انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کنند. پیوند دادن تجربه‌های دفاع مقدس هشت‌ساله با دستاوردها و تجربه‌های دفاع مقدس دوم و سوم، می‌تواند زمینه‌ساز حرکت رو به جلوی کشور باشد.

وی همچنین با توصیف سفرهای راهیان نور به‌عنوان حرکتی فراتر از یک سفر معمولی، گفت: راهیان نور در حقیقت نوعی سیر و سلوک معنوی است که افراد در جریان آن با ارزش‌ها، حماسه‌ها و فرهنگ دفاع مقدس ارتباط برقرار می‌کنند. از همین ظرفیت می‌توان برای پیوند دادن راهیان نور با راهیان پیشرفت نیز بهره گرفت.

فرمانده کل سپاه در این زمینه پیشنهاد کرد: می‌توان در برخی از مناطق و مسیرهای راهیان نور، نمایشگاه‌هایی از دستاوردهای پیشرفت کشور برپا کرد تا زائران در کنار آشنایی با حماسه‌ها و ایثارگری‌های دفاع مقدس، با توانمندی‌ها و پیشرفت‌های کشور نیز آشنا شوند.

ضرورت توسعه و تقویت راهیان نور دریایی

سرلشکر وحیدی با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های دریایی و حماسه‌های رقم‌خورده در این عرصه اظهار داشت: راهیان نور دریایی نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. تنگه هرمز امروز در حافظه تاریخی ملت ایران جایگاهی ماندگار دارد و شجاعت، شهامت و ایستادگی ملت ایران در این منطقه و مقابله با دشمن، بخشی از تاریخ پرافتخار کشور است. مناطقی از جمله قشم، سیریک و کوهستک در مقاطع مختلف در معرض تهدید قرار داشتند، اما مردم این نواحی با استواری و مقاومت ایستادگی کردند. این حماسه‌ها باید به‌درستی روایت، شناخته و برای نسل‌های آینده ثبت شوند. توسعه راهیان نور دریایی و تقویت ظرفیت‌های روایتگری در این حوزه می‌تواند نقش مهمی در معرفی این بخش از تاریخ مقاومت ملت ایران داشته باشد.

فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها و راویان در تبیین رویدادهای اخیر کشور گفت: در ایام گذشته، صداوسیما، سخنرانان و فعالان حاضر در میدان اقدامات ارزشمندی در زمینه روایتگری انجام دادند. امروز میدان‌های حضور مردمی نیز جلوه‌ای از همان ظرفیت راهیان نور هستند؛ چراکه حضور مردم، نماد و تجلی توانمندی‌های اجتماعی و فرهنگی ملت ایران و انقلاب اسلامی است.

ضرورت ایجاد پیوند میان جریان راهیان نور و حضور مردمی در میدان با ظرفیت‌های جدید روایتگری

وی تأکید کرد: باید میان جریان راهیان نور، حضور مردمی در میدان و ظرفیت‌های جدید روایتگری پیوند برقرار شود تا این تجربه‌ها به‌صورت یک جریان مستمر فرهنگی و اجتماعی در جامعه تداوم پیدا کنند.

سرلشکر وحیدی در پایان ضمن قدردانی از تلاش فرماندهان، استانداران، مجموعه‌های پشتیبانی، وزارت کشور و دولت، همچنین دست‌اندرکاران و متولیان راهیان نور، به‌ویژه سازمان بسیج مستضعفین و حجت‌الاسلام والمسلمین طائب رئیس این سازمان، ابراز امیدواری کرد این حرکت فرهنگی با قدرت، عمق، استحکام و گستره بیشتری ادامه یابد و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول، پشتیبانی مؤثرتری از آن به عمل آورند.