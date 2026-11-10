ندا محمدی‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: محموله ۳۰ تنی بذر گندم رقم هشترود با پیگیری و هماهنگی مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و همکاری کارشناسان شهرستانی و کارگزاران بخش خصوصی تأمین و در شهرستان‌های خرم‌آباد و دورود تخلیه شده است.

وی با اشاره به تناسب رقم هشترود با شرایط اقلیمی استان افزود: این رقم از ارقام مناسب برای کشت در مناطق سردسیر لرستان به شمار می‌رود و تأمین محموله جدید با هدف پاسخگویی به نیاز کشاورزان متقاضی و جامانده از توزیع‌های قبلی انجام شده است.

توزیع ۴ هزار و ۷۸۰ تن بذر در مناطق سردسیر

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به روند تأمین و توزیع بذر گندم در استان بیان کرد: پیش از این، ۴ هزار و ۷۸۰ تن بذر گندم در مناطق سردسیر استان توزیع شده است؛ همچنین بذر مورد نیاز مناطق گرمسیر نیز به میزان کافی در استان موجود است و روند توزیع آن ادامه دارد.

محمدی‌پور با تأکید بر تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان تصریح کرد: در زمینه تأمین بذر گندم مشکلی در استان وجود ندارد و سازمان جهاد کشاورزی متناسب با نیاز کشاورزان، روند تأمین و توزیع بذر را دنبال می‌کند تا همه متقاضیان بتوانند بذر مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی هدف از پیگیری و تأمین محموله جدید را پاسخگویی به نیاز کشاورزان جامانده از مراحل قبلی توزیع عنوان کرد و بر تداوم برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای تأمین بذر مورد نیاز بهره‌برداران تأکید کرد.