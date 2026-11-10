تجدید بیعت مردم سلماس در شب ۲۵۵ مقاومت ملی با رهبری و انقلاب

ارومیه - در دویست و پنجاه و پنجمین شب از اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب تجمع کردند.