https://mehrnews.com/x3dzvp ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 7007263 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۱ تجدید بیعت مردم سلماس در شب ۲۵۵ مقاومت ملی با رهبری و انقلاب ارومیه - در دویست و پنجاه و پنجمین شب از اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب تجمع کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 7007263 کپی شد مطالب مرتبط شفتیها در موج ۲۵۵ اجتماع مردمی به استقبال شهید گمنام رفتند لنگرود در شب ۲۵۵؛ یک شهید آمد و جمع عاشقان کاملتر شد حماسه حضور مردم اردستان در ایستگاه ۲۵۵ برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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