به گزارش خبرگزاری مهر، خرید گواهی اسقاط در سامانه نوسازی ناوگان به‌صورت پایدار و شبانه‌روزی امکان‌پذیر است و واردکنندگان و خودروسازان واجد شرایط می‌توانند در صورت بروز خطای نبود گواهی، از ظرفیت گواهی اسقاط دیزل سبک نیز استفاده کنند.

بر اساس اطلاعیه سامانه نوسازی ناوگان، تمامی ذی‌نفعان این سامانه، شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان، می‌توانند به‌صورت مستمر و در تمام ساعات شبانه‌روز و هفت روز هفته نسبت به خرید گواهی اسقاط اقدام کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که در صورت مشاهده خطای «عدم وجود گواهی اسقاط» در سامانه، متقاضیان باید مطابق اطلاعیه‌های شماره ۲۱۳ و ۲۱۴، درخواست خود را از طریق سامانه تیکت ثبت و تصویر خطای مشاهده‌شده را برای بررسی و رفع مشکل ارسال کنند.

همچنین بر اساس ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و با استناد به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست به شماره نامه ۳۲۲۴۰، امکان استفاده از گواهی اسقاط دیزل سبک برای متقاضیانی که با خطای نبود گواهی اسقاط سواری مواجه می‌شوند، فراهم شده است.

مطابق ضریب تعیین‌شده در این مصوبه، هر یک گواهی اسقاط سواری معادل ۰.۵ گواهی اسقاط دیزل سبک محاسبه می‌شود. به این ترتیب، متقاضیانی که به ۹ گواهی اسقاط سواری نیاز دارند، می‌توانند ۴.۵ گواهی اسقاط دیزل سبک خریداری کنند.

با این حال، امکان استفاده از این ظرفیت صرفا برای واردکنندگان و خودروسازان (محصولات مونتاژی با سهم ساخت داخل کمتر از ۴۰ درصد) فراهم است و سایر متقاضیان مشمول این مجوز نخواهند بود.