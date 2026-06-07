گواهی اسقاط خودرو فرسوده ۶۰ میلیونی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ضمن اعلام نرخ‌های جدید گواهی اسقاط، تاکید کرد مالکان خودروهای فرسوده‌ای که از ۲۲ اردیبهشت امسال خودروی خود را در مراکز اسقاط پذیرش کرده‌اند، مشمول قیمت‌های جدید خواهند شد.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه های مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ و ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ در سامانه نوسازی ناوگان و با توجه به مکاتبه شماره ۵/۵۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت در خصوص اعلام نرخ جدید گواهی های اسقاط موجود بر اساس بند (۲) جز(ث) ماده ۴۸ قانون پنجساله هفتم پیشرفت کشور و مطابق با نامه شماره ۴۰۵/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ مدیریت نوسازی ناوگان به انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت در راستای نامه شماره ۷۷۴۳۵۶۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مراتب ذیل جهت آگاهی بهره برداری لازم و اطلاع رسانی کامل به اعضای آن انجمن به حضور ارائه میگردد.

۱- از روز یکشنبه مورخ ۱۷ خرداد نرخهای جدید گواهی اسقاط در مکانیزم عرضه و تقاضای گواهی اسقاط در سامانه نوسازی ناوگان به نشانی NNHK.IR اعمال خواهد شد. (گواهی اسقاط سواری ۶۰ میلیون تومان، گواهی اسقاط دیزل سبک ۱۲۰ میلیون تومان و دیزل سنگین ۱۲۰ میلیون تومان)

۲- کلیه گواهی های اسقاط موجود در مخازن تولید کنندگان و واردکنندگان در سامانه نوسازی ناوگان که با نرخ قبلی خریداری شده اند، نشانه گذاری خواهند شد.

۳-هر گونه صدور مجوز شماره گذاری برای محصولات تولیدی با وارداتی در سامانه نوسازی ناوگان که با گواهی اسقاط های موجود در مخازن (گواهی‌های اسقاط با نرخ قبل) صادر گردیده باشد مجاز به اعمال نرخ جدید گواهی اسقاط برای دریافت از مصرف کننده نهایی نخواهد بود

۴- تا زمانی که در مخازن تولید کنندگان و واردکنندگان گواهی اسقاط با نرخ قبل وجود داشته باشد. امکان استفاده از گواهی اسقاط با نرخ جدید میسر و مجاز نخواهد بود.

۵- در صورت خریداری گواهی اسقاط با نرخ جدید توسط واردکنندگان و تولید کنندگان امکان دریافت عوارض از مصرف کننده نهایی محصول مجاز خواهد بود.

۶- مسئولیت هرگونه تخلف و تخطی در عدم رعایت بندهای ۳ و ۴ به عهده عرضه کنندگان خودرو خواهد بود و با توجه به ارائه گزارش از سامانه نوسازی ناوگان به ارگانهای نظارتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان بازرسی کل کشور و ... مسئولیت عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان متوجه شرکتهای تولید کنندگان و واردکنندگان است.

۷- کلیه شرکتهای خودروسازی مشارکت کننده در طرحهای جایگزینی موظف به پیاده سازی سرویسهای برخط شش گانه سامانه نوسازی ناوگان خواهند بود و مبلغ ارزش گواهی اسقاط خودروهای مشارکت کننده در طرح های جایگزینی مطابق با نرخ اعلامی در سرویس برخط ارسالی از سوی سامانه نوسازی ناوگان است.

۸- کلیه شرکتهای خودروسازی مشارکت کننده در طرحهای جایگزینی علاوه بر رعایت بند .۷، موظف به اطلاع رسانی به متقاضیان مشارکت در طرحهای جایگزینی خودروهای فرسوده از بابت اعمال نرخهای جدید گواهی اسقاط از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهند بود.

۹- کلیه گواهی های اسقاط شارژ شده در مخازن خودروسازان از محل طرحهای جایگزینی که با نرخ های قبلی تولید شده است، توسط سامانه نوسازی ناوگان نشانه گذاری خواهد شد هر گونه استفاده از گواهیهای مذکور در شماره گذاری محصولات نو شماره خودروسازان مشمول افزایش قیمت برای مصرف کنندگان نهایی نخواهد شد.

با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستورات لازم را به جهت اطلاع رسانی شفاف و همه جانبه به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان نهایی محصولات تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو در کشور صادر فرموده و نتایج اقدامات را به این مدیریت منعکس فرمایید.