محمد زائر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد ملی‌پوشان در بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات اخیر قهرمانی جهان دوحه اظهار کرد: نتایجی که در بازی‌های آسیایی ناگویا به دست آمد مطابق انتظار ما نبود. ورزشکاران در تمرینات بسیار آماده بودند و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند اما یکی از دلایل مهم این ناکامی کمبود مسابقات در سال‌های اخیر بود. همین مسئله باعث شد ملی‌پوشان نتوانند در شرایط مسابقه عملکردی را که از آن‌ها انتظار داشتیم به نمایش بگذارند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مسابقات قطر با ایجاد تغییراتی در ترکیب ورزشکاران و با توجه به اینکه ملی‌پوشان حدود یک ماه پیش از آن در بازی‌های آسیایی حضور داشتند شرایط بهتری رقم خورد. ورزشکاران توانستند عملکرد تمرینی خود را در مسابقات نیز تکرار کنند و شاهد ثبت امتیازهای بسیار خوبی از سوی آن‌ها بودیم. البته در این رقابت‌ها با بدشانسی مواجه شدیم و سلاح شرمینه چهل‌امیرانی با وجود تأیید در تست پیش از مسابقه در کنترل پس از مسابقه تأیید نشد و به این ترتیب مدال را از دست دادیم ولی این اتفاق چیزی از توانایی‌های این ورزشکاران کم نمی‌کند و امیدواریم در مسابقات آینده نتایج بهتری کسب کنیم.

سرمربی تیم ملی تفنگ در واکنش به تکرار دیسکالیفه شدن شرمینه چهل‌امیرانی در دو رویداد متوالی و علت این اتفاق گفت: اتفاقی که در ناگویا رخ داد صرفاً مختص ورزشکار ما نبود و در آن مسابقه لباس چند ورزشکار دیگر نیز تأیید نشد. در تیراندازی دو مرحله کنترل تجهیزات وجود دارد. نخست پیش از مسابقه و مرحله دوم برای ورزشکارانی که به فینال راه پیدا می‌کنند. در ناگویا لباس شرمینه چهل‌امیرانی در مرحله نخست تأیید شد اما با توجه به تغییر شرایط آب‌وهوایی و تأثیر دما بر جنس لباس‌های تخصصی تیراندازی در مرحله بعد مورد تأیید قرار نگرفت. در آن روز لباس سه ورزشکار دیگر نیز با مشکل مواجه شد.

رضایی درباره علت دیسکالیفه شدن این ورزشکار در مسابقات قطر نیز توضیح داد: شرمینه چهل‌امیرانی دو روز دیرتر به محل مسابقات رسید و شب قبل از رقابت در قطر حاضر شد. روز مسابقه تجهیزات او را کنترل کردیم و وزن سلاح نیز تأیید شد اما اتفاقی که رخ داد این بود که کپسول سلاح خود را خالی کرده بود. ما هیچ‌ وقت از ورزشکاران نمی‌خواهیم کپسول سلاح را خالی کنند اما در این مسابقه وزن سلاح با کپسول خالی اندازه‌گیری شد. پس از مسابقه در حالی که کپسول پر بود وزن سلاح ۲۰ گرم بیشتر از حد مجاز بود و متأسفانه همین مسئله به دیسکالیفه شدن او منجر شد.

وی درباره برنامه‌های آینده تیم ملی و نزدیک‌ترین مسابقات پیش رو تصریح کرد: نزدیک‌ترین رقابت رسمی ما در اردیبهشت سال آینده و در کشور هند برگزار می‌شود. این مسابقات در دهلی برگزار خواهد شد و یک سهمیه المپیک در هر رشته برای آن در نظر گرفته شده است. البته پیش از آن یکی دو مسابقه جایزه بزرگ نیز وجود دارد که امیدواریم فدراسیون برای حضور در آن‌ها برنامه‌ریزی و شرایط اعزام را فراهم کند.

سرمربی تیم ملی تفنگ با اشاره به ادامه رقابت‌های کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس افزود: تا سال ۲۰۲۸ تقریباً هر یک یا دو ماه یک مسابقه مهم برگزار می‌شود که در هر کدام یک یا دو سهمیه المپیک توزیع خواهد شد. با توجه به توانایی‌هایی که ملی‌پوشان در مسابقات اخیر از خود نشان داده‌اند امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و بتوانیم در رویدادهای آینده سهمیه‌های موردنظر را کسب کنیم.

رضایی در پاسخ به این سؤال که آیا برای کسب سهمیه المپیک هدف‌گذاری مشخصی صورت گرفته است؟ گفت: با توجه به اینکه در دوره گذشته المپیک در این ماده سهمیه داشتیم طبیعتاً برای دوره پیش رو نیز برنامه داریم. البته تحقق این هدف به شرایط اعزام‌ها و مسابقات داخلی بستگی دارد اما با شناختی که از توانایی ورزشکاران داریم حداقل چهار سهمیه را مدنظر قرار داده‌ایم و امیدواریم به این هدف دست پیدا کنیم.

وی در پایان درباره انتخاب مجدد علی دادگر به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی نیز اظهار کرد: انتخاب مجدد آقای دادگر را تبریک می‌گویم و امیدوارم با حضور ایشان نفس تازه‌ای به فدراسیون دمیده شود. تاکنون جلسه مستقیمی با او نداشته‌ایم اما فکر می‌کنم رویکردهای مشترکی داشته باشیم. من اهمیت زیادی برای جوانان قائلم و علاقه‌مندم از ظرفیت ورزشکاران جوان در اردوها و مسابقات بیشتر استفاده کنیم. امیدوارم رئیس فدراسیون نیز چنین رویکردی داشته باشند و بتوانیم در این مسیر گام‌های مثبتی برداریم.