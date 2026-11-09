به گزارش خبرنگار مهر، وحید گل‌خندان پس از کسب مدال نقره تپانچه ۱۰ متر میکس در مسابقات قهرمانی جهان اظهار کرد: مسابقات قهرمانی جهان در دوحه قطر نخستین رویداد کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بود. متأسفانه در ماده انفرادی با وجود ثبت امتیازی برابر با رقبایم و تنها به دلیل تعداد ایکس کمتر نتوانستم به فینال راه پیدا کنم. با توجه به رکورد خوبی که در تپانچه انفرادی به ثبت رساندم معتقدم اگر به فینال صعود می‌کردم شانس خوبی برای کسب سهمیه المپیک داشتم.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از رقابت‌های انفرادی مسابقه میکس را در پیش داشتیم و باید در مدت‌زمان کوتاهی از نظر روحی و جسمی ریکاوری می‌کردم. خوشبختانه توانستیم به آمادگی مطلوبی برسیم و به‌عنوان تیم دوم راهی فینال شویم. در نهایت نیز همراه با هانیه رستمیان به مدال ارزشمند نقره دست یافتیم تا نخستین مدال نقره میکس ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان به ثبت برسد.

ملی‌پوش تیراندازی کشورمان در ادامه با اشاره به روند رو به رشد تیم ایران در ماده تپانچه میکس گفت: حدود یک ماه و نیم پیش در بازی‌های آسیایی نیز در این ماده به مدال دست پیدا کردیم، اما آن مدال برنز و در سطح رقابت‌های آسیایی بود. این بار در مسابقات قهرمانی جهان و در سطحی بالاتر موفق به کسب مدال نقره شدیم که نشان‌دهنده پیشرفت و ارتقای عملکرد تیم ماست و خدا را شکر می‌کنم که توانستیم نتیجه بهتری رقم بزنیم.

گل‌خندان درباره برنامه‌های خود برای حفظ آمادگی و حضور در رقابت‌های آینده عنوان کرد: پس از یک دوره استراحت کوتاه باید دوباره تمرینات خود را از سر بگیریم و با برنامه‌ریزی مناسب آمادگی‌مان را برای مسابقات پیش‌رو و رویدادهای کسب سهمیه المپیک حفظ کنیم. هدف ما این است که با قدرت به مسیرمان ادامه دهیم و بتوانیم حداکثر سهمیه ممکن را برای المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به دست آوریم.

وی در پایان با اشاره به شرایط فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: پس از چند ماه که فدراسیون با سرپرستی اداره می‌شد با حضور آقای دادگر فضای تازه‌ای در فدراسیون ایجاد شده و انرژی و انگیزه خاصی میان ورزشکاران و اعضای تیم وجود دارد. امیدوارم این تلاش‌ها به نتایج مطلوب منجر شود و بتوانیم در المپیک لس‌آنجلس عملکرد درخشانی داشته باشیم.