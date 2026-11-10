به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، هانیه رستمیان در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان تیراندازی در دوحه قطر در ماده تپانچه ۲۵ متر و مجموع مراحل دقت و سرعت با کسب ۲۸۶ امتیاز در جایگاه بیست‌ویکم ایستاد.

در این رقابت که با حضور ۷۸ تیرانداز برگزار شد، نماینده کشورمان به کار خود پایان داد.

رستمیان پیش از این در همین مسابقات با کسب عنوان چهارم تپانچه ۱۰ متر بانوان نخستین سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را برای تیراندازی ایران به دست آورده بود و همراه با وحید گل‌خندان نیز موفق به کسب مدال نقره تپانچه میکس ۱۰ متر شده بود.