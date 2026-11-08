به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دو ناشر بزرگ بریتانیا «پن مک‌میلان» و «هادر و استوتون» هر دو تأیید کرده‌اند که کتاب‌های راسل برند، کمدین و نویسنده از بازار کتاب خارج خواهد شد. کتاب‌های وی که توسط دیگر ناشران به بازار آمده‌اند هم دیگر در دسترس نیستند.

این کمدین و نویسنده ۵۱ ساله، پنجشنبه در دادگاه سلطنتی بریتانیا به جرم یک فقره تجاوز و سه فقره آزار جنسی در مورد ۴ زن، مجرم شناخته شد. او از دو مورد تجاوز دیگر و یک مورد اقدام به آزار جنسی تبرئه شد.

سخنگوی پن مک‌میلان در بیانیه‌ای گفت که «پس از محکومیت راسل برند، کتاب‌های او از بازار کتاب خارج می‌شود و این روند از هم اکنون شروع شده است». بیانیه همچنین آمده است: ما شجاعت کسانی را که در این زمینه اظهار نظر کردند، درک می‌کنیم و با همه کسانی که تحت تأثیر جنایات او قرار گرفته‌اند، ابراز همدردی می‌کنیم.

«بهبودی: رهایی از اعتیادهای ما»، منتشر شده در سال ۲۰۱۷، و «مربیان: چگونه کمک کنیم و کمک بگیریم» منتشر شده در سال ۲۰۱۹ از کتاب‌های این نویسنده هستند که توسط پن مک میلان از بازار جمع شدند. این ناشر اعلام کرد که موجودی چندانی از این کتاب‌ها ندارد زیرا این کتاب‌ها به دلیل کمبود تقاضا تجدید چاپ نشده‌اند.

«هادر و استوتون» نیز تأیید کرد که کتاب‌های برند را از فروش خارج کرده است. خاطرات برند با عنوان «کتابفروشی من» که توسط هادر منتشر شده بود، پرفروش‌ترین کتاب کریسمس سال ۲۰۰۷ بود.

به نظر می‌رسد انتشارات هارپرکالینز که دنباله این کتاب را با عنوان «کتابفروشی ۲: این بار شخصی است» در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد، نیز این عنوان را از فروش خارج کرده باشد، چون این کتاب دیگر در وب‌سایت ناشر وجود ندارد.

انتشارات کنون‌گیت که «نی‌نواز هملین» را که بازگویی کودکانه‌ای از این افسانه است، با تصویرگری کریس ریدل، در سال ۲۰۱۴ منتشر کرده بود هم گفت این کتاب از سپتامبر ۲۰۲۳ دیگر چاپ نشده و هیچ نسخه‌ای از آن که شامل کتاب الکترونیکی و صوتی می‌شود نیز در دسترس نیست.

سخنگوی این انتشارات تایید کرد که کتابی با عنوان «انقلاب» که به عنوان مانیفست سیاسی راسل برند شناخته می‌شد و سال ۲۰۱۴ توسط انتشارات سنچری، زیرمجموعه انتشارات پنگوئن رندوم هاوس، منتشر شده بود، دیگر چاپ نمی‌شود.

واترستونز هم گفت پس از تأیید ناشران برای این که کتاب‌های راسل برند از فهرست فروش خارج ‌شوند، فهرست کتاب‌های وی از وب‌سایت این توزیع کننده حذف شده‌است. در ادامه افزوده شد: فقط تعداد انگشت‌شماری از نسخه‎های این کتاب در فروشگاه‌ها باقی مانده است که در زمان مناسب به ناشر بازگردانده خواهند شد.

آخرین کتاب برند، «چگونه در هفت روز مسیحی شویم»، همچنان برای خرید در دسترس است. این کتاب بهار امسال توسط انتشارات تاکر کارلسون، که توسط مجری سابق فاکس نیوز تأسیس شده، منتشر شد.

محاکمه راسل برند مربوط به اتهام‌های مربوط به جرائم جنسی علیه ۶ زن بود که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ رخ داده‌اند. هرچند برند تمام اتهامات را رد کرد، اما دادستان‌ها او را «بی‌رحم» و «شکارچی جنسی» توصیف کردند که با زنان مانند «کالای یکبار مصرف» رفتار می‌کرد. پلیس متروپولیتن اعلام کرد که برند همچنان به دلیل دو اتهام تجاوز دیگر تحت بازجویی است.

در طول محاکمه از یکی از کتاب‌های برند علیه خود او استفاده شد و دادستان بخش‌هایی از کتاب «من بوکی ووک» را که در آن او به طور بی‌ادبانه‌ای در مورد اشتهای جنسی و نگرش خود نسبت به زنان نوشته بود، به دادگاه ارائه کرد. این بازیگر در این بخشن گفته بود این امر را حق طبیعی خود می‌داند!

قاضی گفت برند حکم زندان «قابل توجهی» دریافت خواهد کرد و پیش از صدور حکم که دوشنبه خواهد بود، در بازداشت موقت به سر می‌برد.

رابطه برند با انتشارات پن مک‌میلان پیش از صدور حکم نیز متلاشی شده بود. او سال ۲۰۲۱ قراردادی ۵۷۵هزار پوندی با ناشر برای دو کتاب در زمینه خودیاری امضا کرد، اما هیچیک از این کتاب‌ها هرگز تحویل داده نشد. پن مک‌میلان پس از مطرح شدن ادعاهای تجاوز جنسی علیه برند در سال ۲۰۲۳، این قرارداد را فسخ و همکاری با وی را قطع کرد و سال ۲۰۲۵ از او به دلیل دریافت ۲۲۰هزار پوند شکایت کرد.

طبق اسناد دادگاه برند هنگام امضای قرارداد، ۷۵هزار پوند برای کتاب اول و ۱۴۲هزار پوند برای کتاب دوم دریافت کرد. به یک نویسنده که نامی از وی برده نشد نیز ۳۰۰۰ پوند برای پیش‌نویس بخشی از کتاب اول پرداخت شد.

این پرونده اوایل امسال با رد و بدل کردن مبلغی نامشخص حل شد و پن مک‌میلان به گاردین گفت که به دلایل قانونی نمی‌تواند در مورد این توافق صحبت کند.