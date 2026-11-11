به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: عضو جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده با اشاره به حمله جنایتکارانه آمریکا به مدرسه میناب در اسفند سال گذشته، تشریح کرد که هگست به شیوه‌ای نظام‌مند مقررات درگیری نظامی را که با هدف به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان ایجاد شده، از میان برده است؛ اقدامی که به گفته این عضو کنگره به حمله مرگبار دبستان شجره طیبه میناب منجر شد.ماسی گفت: آمارهای منتشر شده از تلفات حمله به این دبستان نشان می‌دهد که دستکم ۱۵۶ غیرنظامی کشته شده‌اند و در برخی گزارش‌ها شمار غیرنظامیان ۱۷۰ نفر اعلام شده است. این نماینده جمهوری‌خواه سپس ادامه داد: در میان جانباختگان دستکم ۱۲۰ دانش‌آموز، ۲۶ معلم، هفت پدر و مادری که برای خارج کردن فرزندان‌شان از مدرسه تلاش می‌کردند، یک راننده سرویس مدرسه، یک تکنسین داروخانه در درمانگاهی در نزدیکی مدرسه و همچنین جنین ۶ ماهه یکی از معلمان که در مدرسه حضور داشت هم دیده می‌شود.

کارنامه سیاه هگست

این عضو جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده، هگست را در کشتن دانش‌آموزان مدرسه میناب، بمباران قایق‌های ماهیگیری که ممکن است سرنشینان آن به جرم قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند یا نبودند موثر دانست. ماسی ادامه داد: او در آدم‌ربایی غیرقانونی در ونزوئلا اثرگذار بوده است. خود رئیس‌جمهوری به این موضوع مباهات می‌کند که نفت را تصرف کرده‌اند و شرکت‌های ما و کسب و کارهای ما از نفتی که تصرف کرده‌اند، ثروتمند می‌شوند. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه به وعده خود مبنی بر ارائه استیضاح هگست عمل کرد. وی اندکی پس از ارائه، بندهای استیضاح وزیر جنگ را با صدای بلند در صحن کنگره خواند. هگست اوایل روز دوشنبه به وقت محلی گفت که نگران تلاش ماسی نیست و اضافه کرد که صبح روز بعد در این مورد یک نشست خبری برگزار می‌کند. اما ماسی در مقابل، برگزاری نشست خبری هگست را نشانه ترس او دانست و گفت: آنها نگران هستند. منظورم این است؛ به همین سادگی.

حمایت جلاد از قاتل

از سوی دیگر، دونالد ترامپ در پستی در تروث سوشال ضمن دفاع از هگست نوشت: ماسی یک بازنده کامل است و در تلاش است تا شاید محبوب‌ترین و موفق‌ترین مقام نظامی کشور، پیت هگست، وزیر جنگ را استیضاح کند. ترامپ در ادامه پست خود افزود: با توجه به اینکه استخدام نیرو در بالاترین سطح خود از زمان جو بایدن خواب‌آلود قرار دارد و دو پیروزی در ونزوئلا و ایران به دست آورده است، پیت هگست باید مورد تمجید قرار گیرد، نه استیضاح. کنگره، از پیت حمایت کنید!

جنایت در میناب با هوش مصنوعی

چندی پیش نیز رسانه آمریکایی بلومبرگ اعتراف کرد حمله به مدرسه میناب حاصل اشتباهات و اعتماد کورکورانه به هوش مصنوعی بوده است؛ فاجعه‌ای که با وجود تصاویر ماهواره‌ای، به دلیل قصور انسانی رخ داد. بلومبرگ به نقل از مسئولان شرکت کننده در تحقیقات داخلی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) فاش کرد، برخی از کارمندان پنتاگون طی نخستین ساعات حمله آمریکا به مدرسه میناب ایران متوجه شدند که این حمله توسط واشنگتن صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد حمله مذکور نتیجه تنها یک تصمیم فاجعه‌بار نبود بلکه برآمده از سلسله تصمیمات و اشتباهات و فرصت‌های از دست رفته بوده که می‌توانست مانع این حمله شود.

گزارش‌های تازه فاش می‌کند که چگونه داده‌های غلط و کاهش تیم‌های نظارتی، یک جنایت جنگی را برای واشنگتن رقم زد. در این گزارش آمده است، کمبود وقت در تثبیت اهداف مورد نظر و اطلاعات ناقص و تکیه بیش از حد بر هوش مصنوعی در وقوع این اشتباه نقش داشته است. این منطقه در داده‌های آمریکا به عنوان یک منطقه نظامی نشان داده می‌شد؛ این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد در منطقه مذکور از سال‌ها قبل مدرسه ساخته شده است. هیچ‌کدام از اعضای تیم «کاهش آسیب به غیر نظامیان» موقعیت میناب را قبل از حمله بررسی نکرد چرا که اعضای تیم فرماندهی مرکزی از ۱۰ نفر به یک نفر کاهش پیدا کرده بود. پیشتر نیز یک هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران اعلام کرد که دلایل موجهی برای این باور وجود دارد که آمریکا عامل دو حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در ماه فوریه بوده و این اقدامات مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

روز فاجعه

حوالی ساعت ۱۱:۱۵ صبح ۹ اسفند ۱۴۰۴، طی اولین ساعات جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران، بزرگ‌ترین جنایت آمریکا در طول جنگ رخ داد: حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهر میناب استان هرمزگان. در حالی که وزارت جنگ آمریکا، بعد از گذشت چندین ماه، همچنان می‌گوید در حال انجام تحقیقات درباره مسئولیت این کشور در قبال حمله است و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کند، گزارش‌های تحقیقاتی و بررسی اسناد و شواهد موجود، جای هیچ تردیدی را باقی نمی‌گذارد که آمریکا مستقیما مسئول این جنایت جنگی بوده است. از همان ساعات ابتدایی، شواهد واضحی وجود داشت مبنی بر اینکه دبستان شجره طیبه توسط ارتش آمریکا هدف قرار گرفته است.

یکی از این شواهد غیرقابل انکار اصابت موشک‌های کروز تاماهاک به مدرسه بود؛ موشکی که در جنگ ۴۰ روزه تنها آمریکا از آنها استفاده می‌کرد. با این حال اما ترامپ در پاسخ به سوالات خبرنگاران نه‌تنها حاضر به اعتراف به ارتکاب این جنایت جنگی نشد، بلکه ایران را مقصر این فاجعه دانست؛ تا جایی که در ادعایی خنده‌دار گفت که ایران هم موشک تاماهاک دارد. این ادعا از آنجایی مطرح شد که ویدیوهای منتشر شده از این جنایت و همچنین قطعات موشک کشف‌شده در محل بمباران، به‌وضوح اصابت موشک تاماهاک به مدرسه را اثبات می‌کرد و جایی برای انکار نوع تسلیحات به‌کاررفته برای حمله به مدرسه باقی نمی‌گذاشت.

ادعاها درباره اشتباه در هدف‌گیری به هیچ عنوان صحت ندارند. بررسی کارشناسان و مطالعه نقاط برخورد در پایگاه نظامی اطراف مدرسه و همچنین خود ساختمان مدرسه به‌وضوح اثبات می‌کند که این ساختمان مشخصا هدف بمباران قرار گرفته است؛ آن هم نه یک بار بلکه بنا بر برخی گزارش‌ها سه مرتبه. البته دبستان شجره طیبه، تنها ساختمان غیرنظامی و حتی تنها مدرسه‌ای نیست که در جنگ ۴۰ روزه هدف بمباران ائتلاف آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت. حمله به اهداف غیرنظامی نقض صریح قوانین بین‌المللی حاکم بر درگیری نظامی محسوب می‌شود، اما اظهارات مقامات آمریکایی نشان می‌دهد از نقض این قوانین و ارتکاب جنایات جنگی ابایی ندارند.