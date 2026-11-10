به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه در پنجمین جلسه ستاد ملی شهدای میناب با اشاره به ابعاد مختلف جنگ اخیر اظهار کرد: این رخداد بزرگ، قدرت ملی ایران را در ابعاد مختلف نظامی، ژئوپلیتیکی، ساختار سیاسی و انسجام اجتماعی به نمایش گذاشت؛ ظرفیتی که به اعتقاد من هنوز آن‌گونه که باید مورد توجه و شناخت قرار نگرفته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت باور به توانمندی‌های ملی افزود: قدرتی که در این جنگ نمایان شد، متعلق به یک جناح، حزب یا گروه خاص نیست، بلکه قدرت 90 میلیون ایرانی و سرمایه مشترک همه مردم این سرزمین است. جنگ نشان داد که ایران از هویتی ریشه‌دار و ملتی برخوردار است که در بزنگاه‌های تاریخی برای دفاع از کشور متحد و یکپارچه می‌ایستد.

قائم‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های نظامی و ژئوپلیتیکی کشور تصریح کرد: در این رخداد، قدرت نظامی ایران و اهمیت راهبردی موقعیت جغرافیایی کشور، به‌ویژه ظرفیت تنگه هرمز، به جهان نشان داده شد و آثار این قدرت ژئوپلیتیکی را می‌توان در تحولات اقتصاد جهانی نیز مشاهده کرد.

میناب و لامرد؛ نماد افشای چهره واقعی حقوق بشر آمریکایی

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت برجسته‌سازی بین‌المللی جنایت صورت‌گرفته علیه دانش‌آموزان میناب و لامرد گفت: یکی از واقعیت‌هایی که در جنگ اخیر آشکار شد، چهره واقعی و فریبکارانه ادعاهای حقوق بشری آمریکا بود. پیش از این، عده‌ای آمریکا را کشوری اهل دیپلماسی، گفت‌وگو، منطق و مدافع حقوق بشر تصور می‌کردند، اما اتفاقات این جنگ، به‌ویژه حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، این تصویر را به چالش کشید.

قائم‌پناه افزود: دیگر نمی‌توان به‌سادگی پذیرفت که هدف قرار گرفتن مدرسه‌ای که دانش‌آموزان در آن مشغول تحصیل بوده‌اند، صرفاً یک اشتباه بوده است. وقتی موشک‌ها با چنین دقتی اهداف را مورد اصابت قرار می‌دهند، چگونه می‌توان پذیرفت که مدرسه‌ای مملو از کودکان به اشتباه هدف قرار گرفته باشد؟

وی با بیان اینکه میناب و لامرد باید به نماد روشنگری درباره چهره واقعی خشونت و جنایت آمریکا تبدیل شوند، خاطرنشان کرد: لازم است این واقعیت در داخل کشور و به‌ویژه در عرصه بین‌المللی به‌درستی تبیین شود. هنرمندان، فعالان فرهنگی، رسانه‌ها و افرادی که بر افکار عمومی تأثیرگذارند، می‌توانند در شناساندن این چهره نقش مهمی ایفا کنند.

اولویت نخست خانواده شهدای میناب، ترمیم آسیب‌های روحی و روانی است

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت روانی خانواده‌های شهدای دانش‌آموز میناب و لامرد گفت: بر اساس گزارش‌هایی که از حضور روان‌شناسان و بررسی وضعیت خانواده‌ها دریافت کرده‌ام، یکی از مهم‌ترین نیازهای این خانواده‌ها، کمک به ترمیم آسیب‌های روحی و روانی ناشی از این حادثه تلخ است.

وی با اشاره به دشواری تجربه فقدان فرزند برای والدین افزود: از دست دادن فرزند، به‌ویژه در چنین شرایط دلخراشی، آسیب روحی عمیقی به خانواده وارد می‌کند. این خانواده‌ها با یک سوگ جمعی و ترومای بزرگ مواجه شده‌اند و نباید تصور کنیم که صرفاً با انجام اقدامات عمرانی و تأمین نیازهای مادی، همه مشکلات آنان برطرف خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت روان‌شناسان متخصص در حوزه سوگ و تروما تصریح کرد: باید از ظرفیت جامعه روان‌شناسی کشور و متخصصانی که در زمینه معنویت‌درمانی و حمایت‌های روان‌شناختی پس از حوادث جمعی فعالیت می‌کنند، استفاده کنیم تا این خانواده‌ها بتوانند به‌تدریج به زندگی عادی بازگردند.

قائم‌پناه خاطرنشان کرد: این خانواده‌ها علاوه بر حمایت‌های مادی، به حمایت‌های عاطفی، روانی و اجتماعی نیاز دارند. باید زمینه‌ای فراهم شود تا بتوانند اندوه و بغض خود را بیان کنند، سوگواری کنند و با کمک متخصصان از گرفتار شدن در افسردگی و آسیب‌های ماندگار روانی پیشگیری شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از صالحی‌امیری و همه اعضای ستاد ملی شهدای میناب گفت: امیدوارم با همدلی و تلاش همه دستگاه‌ها بتوانیم وظیفه خود را در قبال خانواده‌های شهدا به‌درستی انجام دهیم و در مسیر دفاع از ایران و سربلندی این سرزمین، شاهد پیروزی و درخشش نام ایران در تاریخ باشیم.