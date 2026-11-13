عبدالرحیم انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اشتباه بودن امید بستن به تغییر رفتار نظام سلطه از طریق جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی یا امتیازدهی به آمریکا، اظهار کرد: منظور رهبر معظم انقلاب در تذکر اخیر خود، اساسا، نه نقد دولت یا تیم مذاکره‌ کننده، و نه سیاست فعلی ایران در قبال شروط تفاهم‌ نامه است، این تذکر بیش از آنکه خطاب به مسئولان باشد، هشداری جدی به طرفداران اعتماد به آمریکاست؛ تذکر به کسانی که تصور می‌کنند با امتیازدهی یا امید به تغییرات حزبی می‌شود دشمنی ساختاری آمریکا با ملت ایران را مهار کرد؛ ایشان با تأکید بر شناخت ماهیت نظام سلطه، بر پرهیز از خطای محاسباتی و اتکا به توان داخلی تأکید دارند و در واقع میخواهند جریان های سیاسی را با سیاست کلی حاکمیت و تدابیری که هم اکنون در حال اجرا است همراه سازند تا کشور با ایجاد یک رویکرد و صدای واحد بتواند مسائل را آنطور که به صلاح ملت و انقلاب است پیش ببرد.

وی ادامه داد: این البته به آن معنا نیست که مسئولان نباید خود را مخاطب این هشدار قرار دهند؛ طبیعی است آنهایی که امروز دستی بر آتش دارند، بیش از همیشه لازم است این اندیشه را در خود تقویت کنند، حواسشان به نیرنگ های دشمن باشد، و بدانند جابجایی قدرت بین احزاب آمریکایی شاید رویکردها را با تغییراتی مواجه کند، لیکن به هیچ عنوان از سطح عداوت آنها نخواهد کاست.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه دموکرات های آمریکا دقیقا همان هدفی را دنبال خواهند کرد که جمهوری خواهان دنبال میکنند؛ گفت: نقد دموکرات ها به دولت ترامپ نه از روی تغییر نگرش آنها درباره ایران یا تقبیح جنایت های دولت جمهوری خواه ترامپ است، بلکه میگویند ترامپ برای شکست جمهوری اسلامی مسیری را انتخاب کرده که بیش از ایران به خودِ آمریکا آسیب زده است. آنها حرفشان این نیست که چرا ترامپ دست به تجاوز و کشتار در ایران زده است؛ حتی یک نفر هم این را به زبان نیاورده؛ بلکه معتقدند ترامپ باعث گرانی بنزین، گازوئیل و افزایش قیمت ها در آمریکا شده است.



انصاری عنوان کرد: به باور بنده هشدار اخیر مقام معظم رهبری، در عین حالی که هوشیاری را بین نخبگان سیاسی تقویت میکند، همچنین پشتوانه ای برای تیم مذاکره کننده در مذاکرات و ارسال پیام ایستادگی و قدرت به دشمن است، تا آمریکایی ها پس راه اندازی یک جنگ نامحبوب و زیانبار، بیش از آنکه روی گرفتن امتیاز فکر کنند، خود را برای دادن امتیاز آماده سازند.



وی تصریح کرد: به نظرم خوب است ایرانی ها بدانند دشمنی با ایران یک سیاست ساختاری در حاکمیت ایالات متحده است و تغییر چهره‌ ها در کنگره یا کاخ سفید، تغییری در ماهیت این دشمنی ایجاد نمیکند. پس از انتخابات میان دوره ای کنگره، اگر نشانه هایی از تغییر در رویکرد مشاهده میشود، در واقع به این دلیل است که مردم آمریکا با این دشمنی ها تحت فشار قرار گرفته اند و ترامپ را ملامت میکنند؛ دموکرات ها نیز چون از طریق این نارضایتی مجددا به قدرت باز گشته اند، باید طوری وانمود کنند که به خواسته رای دهندگان که کاهش تنش یا پایان جنگ است احترام میگذارند و اِلّا در دشمنی با نظام اسلامی دموکرات و جمهوری خواه تفاوت چندانی ندارند.

جنایات اسرائیل در غزه با حمایت دولت دموکرات بایدن همراه بود



کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد: ایران هرچند در این جنگ وجودی در حال تحمل فشارهای سنگینی است، ولی فشارهایی که دشمن با آن مواجه است نیز به شدت دردناک است. اکنون به وضوح مشخص است که آمریکا و اسرائیل در جنگ نظامی با ایران شکست خورده و به هیچکدام از اهداف خود نرسیده اند؛ ایران به مرور توانست با مدیریت صحنه نبرد دست برتر را از آنِ خود کند و حالا نوبت آن است تا با استفاده از این فرصت تاریخی امتیازات لازم را بگیرد، نه آنکه با تصور تغییر در حاکمیت آمریکا فریب ژست های جدید را بخورد و امتیاز دهد؛ لذا هم مسئولان و هم نخبگان و جریان های سیاسی باید بدانند به هیچ عنوان نباید در دام وعده ها و رویکردهای جدید آمریکا را خورد. دموکرات ها همانها هستند که سوریه و لیبی را به ویرانی کشاندند؛ جنایات اسرائیل در غزه با حمایت دولت دموکرات بایدن همراه بود، و منشاء جنگ در اوکراین نیز همین دموکرات ها بوده اند؛ لذا آنها در خباثت هیچ فرقی با جمهوری خواهان ندارند، و فهم این مسئله بسیار اهمیت دارد.



انصاری با بیان اینکه ما این جنگ را تا اینجای کار با تکیه بر توان و تکنولوژی های بومی شده داخلی برده ایم؛ افزود: از اینجا به بعد نیز باید ضمن تقویت ایمان و اعتقادمان به خدایی که بطور معجزه گونی ما را سربلند کرده، بر توان و قدرت خود سرمایه گذاری کنیم، خصوصا آنکه نباید فراموش کنیم اگر دشمن مجبور شده حتی به ظاهر تغییری در رویکردهای خود ایجاد نماید، از قدرت و تاثیرگذاری خودمان بوده، و نه از خیرخواهی یا آدم شدن دشمن. دشمن ضعیف تر و ما قوی تر شده ایم؛ در چنین شرایطی امتیاز دهی معنی ندارد، چون آنکه میتواند خواسته های خود را تحمیل کنید طرف پیروز میدان است، و دقیقا برای همین هم هست که مسئولان ما با آگاهی کامل از این مسئله تا این لحظه ذره ای از شروط کشورمان عقب نشینی نکرده اند.

وی گفت: مهم است که بدانیم خطای محاسباتی جریان‌ هایی که به تغییر رفتار آمریکا، صرفا از طریق مذاکره و امتیازدهی امید بسته‌اند، ناشی از عدم درک ماهیت نظام سلطه و تکیه بر تحلیل‌ های سطحی از تحولات سیاسی آمریکاست. این را نخبگان و جریان های سیاسی ‌با هر گرایشی که دارند باید بدانند تذکر رهبری نیز نوعی بیدار باش به چنین تفکری است. همانطور که تجربه برجام و خروج یک‌ جانبه آمریکا نشان داد که دادن امتیاز، تنها طرف مقابل را جری تر و زیاده خواه تر خواهد کرد.



کارشناس مسائل بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است آمریکا بعنوان ابرقدرتی که در حال از دست دادن هژمونی است، از هر دری وارد خواهد شد تا همچنان سلطه جهانی خود را حفظ کند، و از آنجا که ایران در یکی از سرنوشت سازترین دوران های تاریخ آمریکا در مقابل زورگویی این کشور ایستاده، آنها قرار نیست به سادگی و با لبخند آنچه ما میخواهیم را تقدیم کنند؛ آنها به هر شیوه نرم و سختی خواهند جنگید تا از اریکه قدرت جهانی پایین نیایند، هرچند ما معتقدیم این اتفاق دیر یا زود می افتد افتاد و در نهایت تسلیم نظم جدیدی خواهند شد که ایران در آن نقشی محوری خواهد داشت.