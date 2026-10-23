پیام تسلیت شینا انصاری در پی درگذشت پدر شهید سپهبد موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی، درگذشت مرحوم سید احمد موسوی، پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت. در این پیام با اشاره به پرورش فرزندی فداکار که در راه دفاع از کشور به مقام شهادت نائل آمد، درگذشت آن مرحوم را موجب تأثر و تألم فراوان دانست.

متن پیام تسلیت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم سید احمد موسوی، پدر گرانقدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

آن مرحوم که عمر پربرکت خود را در مسیر آرمان‌های انقلاب سپری کرد، فرزندی فداکار را در دامان خود پرورش داد که در راه دفاع از کشور عزیزمان به مقام والای شهادت نائل آمد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده معزز شهید موسوی و خانواده‌های معظم شهدا، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

بی‌تردید، صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب و سربلندی ایران، شایسته تکریم و قدردانی است و یاد و نام این خانواده‌های پرافتخار در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.