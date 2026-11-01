بازدارندگی چندلایه؛ راهبرد ایران برای مدیریت میدان و تعیین پایان جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تحولات منطقه‌ای و تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران، بار دیگر موضوع معادلات بازدارندگی را به یکی از محورهای اصلی تحولات بین‌المللی تبدیل کرده است، تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت بازدارندگی فعال و چندلایه، حاوی پیام‌های مهمی درباره راهبرد دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است.

این رویکرد، علاوه بر تأکید بر پاسخ فوری و اثرگذار به هر سطح و نوعی از تهدید، بر این واقعیت تأکید دارد که آغاز جنگ لزوماً به معنای در اختیار داشتن اختیار پایان آن نیست. در همین چارچوب، تغییر محاسبات دشمن، جلوگیری از ماجراجویی نظامی و حفظ ابتکار عمل در مدیریت تحولات احتمالی، از جمله مؤلفه‌های این راهبرد به شمار می‌رود.

در همین رابطه، عبدالرحیم انصاری، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح ابعاد مختلف این رویکرد پرداخته است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای این بیانات، ضرورت شکل‌گیری بازدارندگی فعال و چندلایه بود؛ راهبردی که در کنار پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدات، بر نقش ایران در تعیین زمان و شرایط پایان جنگ نیز تأکید دارد.



وی با بیان اینکه یکی از جلوه‌های بازدارندگی فعال می‌تواند اقدام پیش‌دستانه باشد، اظهار داشت: پیش از هر اقدام نظامی، مرحله تهدید و هشدار قرار دارد؛ موضوعی که رهبر انقلاب با هشدار نسبت به گسترش جغرافیایی جنگ، به‌روشنی بر آن تأکید کردند؛ در ادامه نیز، با اشاره به ناتوانی دشمن در تعیین یک‌جانبه زمان پایان جنگ، لایه دیگری از این راهبرد تبیین شد.



انصاری افزود: در روزهای اخیر، برخی مقام‌های آمریکایی از احتمال انجام حمله‌ای کوتاه‌مدت علیه ایران سخن گفته‌اند؛ اما واقعیت این است که در صورت آغاز درگیری، لزوماً این آمریکا نخواهد بود که زمان و شرایط پایان آن را تعیین می‌کند. تجربه جنگ ۴۰ روزه نیز نشان داد که ایران می‌تواند معادلات زمانی و محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد.



کارشناس مسائل بین‌الملل، رونمایی از شهرهای پهپادی، ارسال هشدارهای سیاسی و امنیتی از طریق واسطه‌ها و طرح مباحث مرتبط با دکترین هسته‌ای را از دیگر جلوه‌های بازدارندگی فعال دانست و تصریح کرد: چنین مؤلفه‌هایی پیام‌های متعددی برای طرف مقابل دارند و بدون تردید در محاسبات و ارزیابی‌های راهبردی آمریکا مورد توجه قرار می‌گیرند.



وی در ادامه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر پاسخ به «هر سطح و نوعی از تهدید» خاطرنشان کرد: این عبارت حامل پیامی روشن است؛ هرگونه تهدید، فارغ از سطح، ابعاد و شکل آن، باید با پاسخی فوری و اثرگذار مواجه شود؛ پاسخی که محدود به مرزهای جغرافیایی نباشد.



انصاری در پایان تأکید کرد: مجموعه این مواضع نشان می‌دهد که بازدارندگی فعال و چندلایه، صرفاً به معنای واکنش به تهدیدات نیست، بلکه هدف آن تغییر محاسبات دشمن، جلوگیری از ماجراجویی نظامی و حفظ ابتکار عمل در تعیین معادلات و سرنوشت جنگ است.