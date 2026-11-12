به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری سمنان، از برگزاری جشن روز سمنان در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان فرهنگی شهرستان برگزار می‌شود.

وی با دعوت از شهروندان برای حضور در این مراسم اظهار کرد: جشن روز سمنان ساعت ۱۷:۳۰ روز ۲۴ آبان‌ماه در سالن هلال‌احمر این شهرستان برگزار خواهد شد.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعالان فرهنگی و گردشگری و شهروندان افزود: امیدواریم با همراهی مجموعه‌های مختلف، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کم‌نظیر این شهرستان بیش از گذشته در سطح ملی معرفی شود.

صمیمیان با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای زبان سمنانی به عنوان محور اصلی برنامه‌های این جشن، اظهار کرد: زبان سمنانی با قدمتی بیش از دو هزار سال، بخشی ارزشمند از هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ترویج این زبان افزود: با همکاری آموزش‌وپرورش و انجمن‌های فعال در این حوزه، آموزش زبان سمنانی در مدارس ابتدایی شهرستان از پایه اول تا ششم در حال اجراست.

فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در صیانت از میراث زبانی و فرهنگی این شهر تصریح کرد: حفظ و گسترش زبان سمنانی نیازمند همراهی همه شهروندان است و هر فرد می‌تواند در انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده نقش‌آفرین باشد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان سمنان گفت: تاکنون بیش از ۱۶۴ اثر تاریخی و فرهنگی در این شهرستان به ثبت رسیده است.

صمیمیان همچنین با اشاره به ثبت جهانی دو بخش خشتی و آجری کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای ثبت جهانی مسجد جامع سمنان و مسجد امام خمینی(ره) نیز در حال انجام است.