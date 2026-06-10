هویت «سمنانی» در گرو حفظ زبان مادری؛ تولید محتوا برای آموزش کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب چهارشنبه در جلسه هم اندیشی و تصمیم گیری پیرامون تقویت و تدریس زبان سمنانی حفظ این زبان را راهکاری برای صیانت از هویت فرهنگی این شهرستان دانست و ادامه داد: به این منظور باید برنامه های آموزشی منظور و برای ماندگار سازی آن تلاش شود.

وی با تاکید به اینکه آموزش و پرورش در این خصوص اقدامات خوبی را انجام داده است، توضیح داد: کار تولید محتوا مرتبط با زبان سمنانی برای آموزش در حال انجام است.

فرماندار سمنان به استفاده از ظرفیت های فرهنگی برای ترویج زبان سمنانی تاکید داشت و افزود: این تنها راه برای حفظ و انتقال این میراث ارزشمند برای سال های آینده است.

صمیمیان به بهره گیری از معلمان مسلط به زبان سمنانی تاکید کرد و اظهار داشت: در شورای آموزش و پرورش نیز مصوب شد تا آموزش های لازم برای معلمان مرتبط برگزار شود.

وی از ارتقا جایگاه زبان سمنانی طی سال های اخیر ابراز امیدواری کرد و افزود: از ظرفیت برنامه های ملی نظیر پیاده روی همگانی و سایر رویدادها می توان برای معرفی هر چه بهتر زبان سمنانی استفاده کرد.