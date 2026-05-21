سمنان دارنده بافت تاریخی زنده؛ حفظ میراث فرهنگی نیازمند اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی موزه ها و هفته میراث فرهنگی با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر میراث فرهنگی در محل تئاتر شهر سمنان را از معدود شهرهای دارنده بافت تاریخی ارزشمند زنده دانست و افزود: محلات تاریخی، دالان، ساباط، آب انبار، بادگیر، مساجد و باغات این شهر را به مجموعه کم‌نظیر از معماری ایرانی- اسلامی تبدیل کرده است.

وی فرسودگی کالبدی، کمبود اعتبارات مرمتی، تعارض بافت تاریخی و توسعه شهری و نیاز به تامین زیرساخت ها متناسب با زندگی شهری را مهمترین چالش موجود در بافت تاریخی برشمرد و افزود: حل این موضوعات نیازمند برنامه ریزی و حمایت ملی است.

فرماندار سمنان از تشکیل کارگروه ساماندهی بافت تاریخی شهر سمنان خبر داد و در توضیح بیان کرد: برای حفاظت، احیا، جذب سرمایه گذار و توسعه گردشگری در این کانون میراث فرهنگی سمنان نیازمند به جذب اعتبار هستیم.

صمیمیان خواستار تقویت نیروی انسانی و امکانات تخصصی در میراث فرهنگی سمنان شد و ادامه داد: پیگیری ثبت جهانی مسجد جامع و مسجد سلطانی، تامین زیرساخت ها در مجموعه آبگرم و تعیین تکلیف کاروانسرای شاه عباسی دیگر درخواست ها از وزارت میراث فرهنگی است.

وی از برگزاری بزرگداشت حکیم الهی سمنانی در نیمه دوم سال و نامگذاری روزی به نام سمنان خبر داد و افزود: هدف این رویداد فرهنگی معرفی ظرفیت های عرفانی و فرهنگی شهرستان سمنان است.