شروع مجدد جلسات شورای فرهنگ عمومی سمنان پس از ۴ سال وقفه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی سمنان به میزبانی دفتر امام جمعه سمنان با اعلام برگزاری نخستین نشست شورای فرهنگ عمومی پس از چهار سال وقفه گفت: از این پس جلسات شورا به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود تا در کنار رشد جمعیت و مهاجرت، برای صیانت از فرهنگ بومی، زبان اصیل سمنانی و هویت اجتماعی برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام گیرد.

وی اظهار داشت: تقریباً چهار سال است که شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان تشکیل نشده بود و امروز نخستین نشست پس از این وقفه برگزار شد، مقرر شده است از این پس، این جلسات به‌صورت منظم و ماهانه برگزار شود تا بتوانیم در تصمیم‌سازی فرهنگی شهرستان نقش مؤثرتری ایفا کنیم.

فرماندار سمنان با اشاره به رشد جمعیت شهرستان افزود: شهر سمنان روزبه‌روز از نظر جمعیتی در حال گسترش است و زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرک‌ها فراهم است. با افزایش مهاجرت، هویت فرهنگی و زبان بومی ما در معرض تغییر قرار گرفته و باید برای حفظ و ترویج آن برنامه‌ریزی کنیم.

صمیمیان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت شهر سمنان را مهاجران تشکیل می‌دهند و این مسئله ضرورت توجه به هر دو فرهنگ بومی و مهاجر را دوچندان کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان و انجمن سمن‌گویان، آموزش زبان سمنانی در مقطع ابتدایی از پایه اول تا ششم در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام گامی در راستای تقویت زبان و فرهنگ اصیل سمنانی است.

فرماندار سمنان همچنین به برگزاری برنامه‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: بزرگداشت شخصیت‌های علمی و عرفای سمنان در سال‌های اخیر برگزار شده و امسال نیز آئین پاسداشت هزاره مناره تاریخی مسجد جامع سمنان، در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذرماه مصادف با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر برگزار خواهد شد. در این برنامه، مهمانان شاخص کشوری، هنرمندان، سمنانی‌های مقیم سایر شهرها، تشکل‌ها و انجمن‌های فرهنگی حضور خواهند داشت.

صمیمیان بیان داشت: تولید اشتغال نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، بلکه باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. در فرمانداری سمنان میز «سرمایه‌گذاری فرهنگ و اقتصاد» برای پیوند دادن فعالیت‌های فرهنگی با توسعه اقتصادی ایجاد شده است تا سرمایه‌گذاری فرهنگی در شهرستان تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: با استمرار ماهانه جلسات شورای فرهنگ عمومی و پیگیری مصوبات تا تحقق، می‌توانیم در مسیر حفظ هویت فرهنگی سمنان و تقویت سرمایه اجتماعی شهرستان گام‌های مؤثری برداریم.