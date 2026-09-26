آموزش زبان سمنانی در مدارس ابتدایی؛ حفظ هویت تاریخی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان پیش از ظهر شنبه در آیین بازگشایی مدارس سما با اشاره به برنامه آموزش زبان سمنانی در مدارس ابتدایی اظهار کرد: این طرح با همکاری مؤسسات سمنانی و اداره آموزش و پرورش شهرستان در حال اجرا است.
وی ادامه داد: دانشآموزانی که در زمینه زبان سمنانی مطالب و مقالات ارزشمندی تهیه کنند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و باید زمینه توجه بیشتر مدارس به آموزش این زبان فراهم شود.
فرماندار شهرستان سمنان با تأکید بر اهمیت زبان سمنانی در هویت تاریخی این منطقه تاکید داشت: زبان سمنانی بخشی از هویت دو هزار ساله مرکز استان است و آموزش آن در مدارس میتواند به حفظ و انتقال این میراث فرهنگی به نسلهای آینده کمک کند.
صمیمیان با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان سمنان بیان کرد: اکنون بیش از ۱۷۹ فضای آموزشی در شهرستان وجود دارد که ۷۹ فضای آموزشی به مقطع ابتدایی اختصاص دارد و بیش از ۳۸ هزار دانشآموز در مدارس شهرستان مشغول به تحصیل هستند که حدود ۱۹ هزار نفر از آنان در مقطع ابتدایی تحصیل میکنند.
وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی و ضرورت ارتقای سرانه تحصیلی در شهرستان سمنان افزود: طبق برآوردها تا پایان سال تحصیلی آینده ۲۱ مدرسه جدید به مجموعه فضاهای آموزشی شهرستان اضافه شود.
رئیس شورای آموزش و پرورش سمنان ادامه داد: سازمان نوسازی مدارس نیز وعده داد تا پایان مهرماه شش مدرسه به بهرهبرداری برسد و ۱۵ مدرسه دیگر نیز با تأکید بر تحقق عدالت آموزشی به مجموعه فضاهای آموزشی شهرستان اضافه شود.
صمیمیان با اشاره به سیاستهای نظام و دولت در زمینه توسعه مهارت آموزی اظهار کرد: مدارس سما دارای هنرستان فنی و هنرستان تربیت بدنی هستند و براساس برنامه هفتم توسعه، بیش از ۵۴ درصد دانشآموزان دوره متوسطه باید در هنرستانها تحصیل کنند.
وی از افزوده شدن سه هنرستان جدید به مجموعه فضاهای آموزشی شهرستان سمنان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: توسعه هنرستانها میتواند مسیر مهارت آموزی و آمادهسازی نسل جدید برای ورود به بازار کار را هموارتر کند.
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