مسجد جامع سمنان یک گام تا ثبت جهانی؛ قرار گرفتن در فهرست پیشنهادها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان، صبح شنبه در دیدار با وطندوست، مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اظهار کرد: مسجد جامع سمنان یکی از شاخصترین بناهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی کشور است.
وی تاکید داشت: ثبت جهانی این مجموعه میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای تاریخی و گردشگری سمنان در سطح ملی و بینالمللی ایفا کند.
فرماندار سمنان با بیان اینکه پیگیریهای مستمر برای ثبت جهانی این اثر تاریخی وارد مرحله نتیجهبخشی شده است، افزود: فرمانداری سمنان با همراهی دستگاههای اجرایی شهرستان آمادگی کامل دارد تا همه زیرساختها و الزامات مورد نیاز برای تکمیل پرونده ثبت جهانی مسجد جامع سمنان را فراهم کند.
صمیمیان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای متولی میراثفرهنگی، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط، تصریح کرد: ثبت جهانی مسجد جامع سمنان علاوه بر صیانت از این میراث ارزشمند، زمینه توسعه گردشگری فرهنگی و مذهبی، افزایش شناخت جهانی از پیشینه تاریخی سمنان و رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم خواهد کرد.
وی اضافه کرد: طبق اعلام مسئولان، آیین معرفی و بررسی گزینههای نهایی ثبت جهانی مساجد ایران، شهریورماه سال جاری برگزار میشود و پس از ارزیابیهای تخصصی، آثار منتخب برای طی مراحل ثبت جهانی معرفی خواهند شد.
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