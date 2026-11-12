به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای صلح غزه در بیانیه ای با اشاره به تلفات سنگین حمله رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس، تأکید کرد که این وضعیت ضرورت اجرای طرح جامع صلح آمریکا برای نوار غزه را بیش از پیش آشکار می‌کند.

شورای صلح غزه اعلام کرد اگر طرح صلح آمریکا اجرا نشود، فجایع انسانی همچنان تکرار خواهد شد و غیرنظامیان بی‌گناه بهای آن را خواهند پرداخت.

این شورا از رژیم اشغالگر و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خواست فوراً به تعهدات خود بر اساس طرح جامع صلح عمل کنند.

این موضع‌گیری در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس مطرح شده است؛ حمله‌ای که به گفته مقام‌های فلسطینی دست‌کم شش کشته، از جمله یک پزشک و یک کودک بر جای گذاشت.

طرح جامع صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای غزه، چارچوبی برای پایان دادن به جنگ، برقراری آتش‌بس، اداره انتقالی این منطقه، بازسازی و ترتیبات امنیتی پیش‌بینی کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با قطعنامه ۲۸۰۳ در نوامبر ۲۰۲۵ از این طرح حمایت کرد و خواستار اجرای کامل آن شد.

رژیم صهیونیستی در سایه سکوت مجامع بین المللی و حمایت آمریکا به تعهدات خود در آتش‌بس پایبند نبوده و به محاصره نوار غزه و بمباران این منطقه ادامه می دهد.