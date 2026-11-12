به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند در حملات و گلوله باران نظامیان صهیونیست از بامداد امروز تاکنون ۹ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که ۶ نفر از آنان در حمله هوایی به مجتمع پزشکی ناصر در غرب خان‌یونس جان باختند.

بر اساس گزارش خبرگزاری وفا، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه مجتمع پزشکی ناصر را هدف قرار دادند. این حمله طبقه دوم ساختمان «الیاسین» در این مجتمع را هدف گرفت و به بخش جراحی بیمارستان خسارات گسترده‌ای وارد کرد.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از سخنگوی سازمان دفاع مدنی غزه گزارش داد که در این حمله دست‌کم ۶ فلسطینی، از جمله یک پزشک جراح، کشته و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته مسئولان بیمارستان، حمله به بخش جراحی و مراقبت‌های ویژه خسارات قابل توجهی وارد کرده و روند ارائه خدمات درمانی را با اختلال مواجه ساخته است.