به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «باربارا وودوارد» نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد در موضع‌گیری به نمایندگی از ۵۳ کشور و سازمان بین‌المللی، از کابینه آینده رژیم صهیونیستی خواست محدودیت‌های موجود برای ورود و توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه را برطرف کند.

این درخواست بر ضرورت فراهم کردن دسترسی بشردوستانه به تمامی مناطق نوار غزه، تسهیل فعالیت سازمان‌های امدادرسان و تضمین انتقال بدون مانع اقلام ضروری برای غیرنظامیان تأکید دارد.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده است که با نزدیک شدن فصل زمستان، کمبود سرپناه، سوخت، تجهیزات پزشکی و اقلام اساسی، وضعیت انسانی آوارگان فلسطینی را وخیم‌تر کرده است.

دولت انگلیس پیش‌تر نیز در چارچوب ابتکاری مشترک با چند کشور، خواستار تسهیل فوری و بدون مانع ورود کمک‌های بشردوستانه از همه گذرگاه‌ها و مسیرهای زمینی به غزه شده بود. این ابتکار همچنین بر رفع محدودیت ورود اقلام ضروری، حفاظت از کارکنان امدادی و درمانی و تسهیل فعالیت سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه تأکید داشت.

وزارت خارجه انگلیس در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲ مهر ۱۴۰۵) بیانیه‌ای مشترک با مشارکت استرالیا، دانمارک، مصر، اردن، کویت، قطر و عربستان سعودی درباره دسترسی بشردوستانه و وضعیت نظام سلامت در غزه منتشر کرد. در این بیانیه از تل آویو خواسته شد ورود سریع و بدون مانع کمک‌ها به سراسر غزه را تضمین کند.