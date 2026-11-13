حسن رستم‌زاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توقف موقت فعالیت‌های تجاری مرز سومار از امروز، مرزهای پرویزخان و خسروی برای تداوم صادرات کالا و مبادلات تجاری استان با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: توقف فعالیت تجاری سومار بنا بر اعلام طرف عراقی و با هدف اجرای عملیات عمرانی، ترمیم و تقویت زیرساخت‌های مرزی و ارتقای ظرفیت‌های این گذرگاه انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به جایگاه سومار در مبادلات تجاری استان تصریح کرد: این مرز پیش از توقف موقت، به‌طور میانگین روزانه پذیرای تردد ۳۵۰ دستگاه کامیون بود و یکی از گذرگاه‌های فعال صادرات کالا به عراق به شمار می‌رفت.

رستم‌زاد تأکید کرد: توقف فعالیت‌های تجاری مرز سومار صرفاً با هدف بهسازی زیرساخت‌ها صورت گرفته و ماهیتی موقت دارد و پس از پایان عملیات، وضعیت فعالیت این گذرگاه مطابق شرایط اعلام‌شده پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت مرزهای پرویزخان و خسروی برای پشتیبانی از فعالیت صادرکنندگان گفت: این دو مرز در دوره توقف سومار همچنان فعال هستند و خدمات مورد نیاز تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی را ارائه می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های تجاری و صادراتی سایر گذرگاه‌های استان برای جلوگیری از وقفه در مبادلات اقتصادی و تسهیل فعالیت صادرکنندگان به کار گرفته شده و روند خدمت‌رسانی از این مرزها ادامه خواهد داشت.