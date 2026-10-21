رضایی: تسهیل صادرات و توسعه خدمات مرز سومار پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی، عصر چهارشنبه در نشست با مسئولان عراقی در مرز مندلی، بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و مرزی دو کشور، رفع مشکلات صادرکنندگان و رانندگان ایرانی و تسریع در اجرای طرح جامع مرز سومار تأکید کرد.

رضایی در این نشست که با همراهی مشاور استاندار کرمانشاه در امور عراق برگزار شد، سلام استاندار کرمانشاه را به استاندار دیالی ابلاغ کرد و از میزبانی و مهمان‌نوازی مردم مندلی از زائران اربعین حسینی که از مرز سومار راهی عتبات عالیات شده بودند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل مبادلات تجاری میان ایران و عراق اظهار کرد: رفع موانع صادراتی و هماهنگی بیشتر در امور گمرکی و مرزی باید با هدف تسریع تجارت و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی دنبال شود.

فرماندار گیلانغرب همچنین با اشاره به مراحل نهایی‌سازی طرح جامع مرز سومار، بر هماهنگی کارشناسان فنی دو کشور برای تطبیق نقشه‌ها، ساماندهی دروازه‌های ورود و خروج و اجرای هماهنگ زیرساخت‌های مرزی تأکید کرد.

وی افزود: تعامل مستمر طرفین می‌تواند ظرفیت‌های تجاری این گذرگاه را افزایش دهد، تردد ناوگان حمل‌ونقل را تسهیل کند و زمینه بهره‌برداری بهتر از توانمندی‌های اقتصادی مرز سومار را فراهم آورد.

رضایی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به پیش‌بینی تردد ۱۰۰ هزار زائر از مرز سومار در سال آینده، توسعه زیرساخت‌های مرزی و فراهم‌کردن خدمات موردنیاز زائران را ضروری دانست و بر فعال‌سازی خدمات گذرنامه برای تسهیل تردد مسافران تأکید کرد.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و قومی مردم مناطق مرزی ایران و عراق تصریح کرد: تسهیل رفت‌وآمد مسافران می‌تواند به تقویت ارتباطات مردمی، رونق گردشگری و گسترش تعاملات اقتصادی کمک کند و همکاری مستمر مسئولان دو کشور برای رفع موانع موجود ضروری است.

این نشست با حضور فرماندار گیلانغرب، مشاور استاندار کرمانشاه در امور عراق و مسئولان عراقی در مرز مندلی برگزار شد و موضوعاتی از جمله تسهیل صادرات، رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی، توسعه خدمات مرزی و تسریع در اجرای طرح جامع مرز سومار مورد بررسی قرار گرفت.