حسن رستم‌زاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت فعالیت مرز سومار اظهار کرد: این مرز در حال حاضر باز است و مبادلات تجاری و صادرات کالا از طریق آن طبق روال معمول انجام می‌شود.

وی افزود: روزانه به‌طور میانگین ۳۵۰ دستگاه کامیون از مرز سومار تردد می‌کنند و این گذرگاه نقش مؤثری در صادرات کالا به کشور عراق دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به برنامه اعلام‌شده از سوی طرف عراقی گفت: از ۲۲ آبان‌ماه، فعالیت‌های تجاری مرز سومار برای چند روز به‌صورت موقت متوقف می‌شود.

رستم‌زاد هدف از این توقف موقت را اجرای عملیات بهسازی، ترمیم و تقویت زیرساخت‌های مرزی عنوان کرد و افزود: این اقدامات با هدف ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های گذرگاه سومار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در مدت اجرای عملیات، مرزهای پرویزخان و خسروی همچنان در حوزه صادرات کالا و مبادلات تجاری فعال خواهند بود و امکان استفاده از ظرفیت آن‌ها برای تداوم صادرات استان وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: فعال بودن سایر گذرگاه‌های مرزی استان، زمینه استمرار مبادلات تجاری و صادرات کالا را در دوره توقف موقت فعالیت مرز سومار فراهم می‌کند.