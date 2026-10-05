معاون استاندار کرمانشاه: پرویزخان ظرفیت ژئواکونومیک استان است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه، حسن رستم‌زاد در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه مرز پرویزخان در تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: پرویزخان امروز دومین مرز ترانزیتی کشور و بزرگ‌ترین مرز زمینی ترانزیت ایران است و این جایگاه بر اساس عملکرد و داده‌های رسمی شکل گرفته است.

وی افزود: با توجه به این ظرفیت، پرویزخان نباید صرفاً به عنوان یک گذرگاه مرزی دیده شود، بلکه لازم است در سیاست‌گذاری اقتصادی استان به این مرز به عنوان یک زیرساخت راهبردی برای تجارت منطقه‌ای توجه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: بررسی جایگاه پرویزخان در شبکه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد اهمیت این مرز تنها به مبادلات کالا با عراق محدود نمی‌شود و موقعیت جغرافیایی، دسترسی به بازارهای منطقه، ظرفیت‌های حمل‌ونقل و امکان اتصال به شبکه‌های جاده‌ای و ریلی، به آن مزیتی ژئواکونومیک بخشیده است.

رستم‌زاد ادامه داد: در اقتصاد امروز، مرز موفق تنها مرزی نیست که حجم زیادی از کالا از آن عبور کند، بلکه باید در پیرامون جریان کالا، زنجیره ارزش اقتصادی نیز شکل بگیرد؛ بنابراین رویکرد استان باید از «ترانزیت کالا» به سمت «اقتصاد ترانزیت» حرکت کند.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند اتصال بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، لجستیک، انبارداری، خدمات گمرکی، مراکز توزیع، خدمات فنی و پشتیبان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب یک منظومه اقتصادی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به موقعیت پرویزخان در ارتباط تجاری ایران و عراق گفت: قرار گرفتن این مرز در نقطه اتصال ظرفیت‌های تجاری کشور به بازار عراق و شبکه تجارت منطقه‌ای، یکی از مزیت‌های مهم آن است که در صورت همراهی با زیرساخت مناسب و مدیریت یکپارچه زنجیره لجستیک، می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای برای استان و منطقه داشته باشد.

رستم‌زاد افزود: تجربه استفاده از ظرفیت جاده و ریل در مسیر ترانزیتی پرویزخان نشان می‌دهد توسعه حمل‌ونقل ترکیبی در این مرز امکان‌پذیر است و می‌تواند ضمن کاهش فشار بر شبکه جاده‌ای، هزینه‌های لجستیک را کاهش داده و رقابت‌پذیری مسیرهای ترانزیتی را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: مرزی با جایگاه پرویزخان را نمی‌توان با نگاه صرفاً اداری و روزمره مدیریت کرد و این موقعیت، الزامات جدیدی را برای مدیریت اقتصادی استان به وجود آورده است؛ از این رو تصمیم‌گیری درباره زیرساخت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، خدمات مرزی و تجارت خارجی باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر زنجیره ارزش انجام شود.

معاون استاندار کرمانشاه سه محور حفظ جایگاه ترانزیتی، ارتقای بهره‌وری مسیر و تبدیل جریان عبور کالا به ارزش افزوده داخل استان را از رویکردهای اصلی در قبال پرویزخان عنوان کرد و گفت: تحقق این اهداف به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های مرزی، گمرک، بخش حمل‌ونقل و فعالان اقتصادی نیاز دارد.

رستم‌زاد خاطرنشان کرد: موقعیت جغرافیایی به تنهایی نمی‌تواند یک مزیت اقتصادی پایدار ایجاد کند و زمانی این ظرفیت بالفعل می‌شود که زیرساخت، حکمرانی، سرمایه‌گذاری و خدمات اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی در پایان گفت: پرویزخان امروز جایگاهی مهم در نقشه ترانزیتی ایران دارد و مسئله اصلی برای کرمانشاه، اثبات اهمیت این مرز نیست؛ بلکه باید سازوکارهایی طراحی شود که این ظرفیت را به توسعه تجارت، گسترش خدمات لجستیکی، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در استان تبدیل کند.