فرماندار قصرشیرین: تعریض پل پرویزخان وارد مرحله بررسی فنی شد

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هیأتی ۱۵ نفره از نمایندگان دستگاه‌های ملی با حضور در مرز رسمی پرویزخان، ابعاد فنی و حقوقی تعریض پل و اختلافات مرتبط با تعیین حدود مرزی میان ایران و عراق را بررسی کردند.

وی افزود: این هیأت شامل نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مرزبانی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان جغرافیایی بود و بازدید میدانی و نشست کارشناسی با هدف بررسی راهکارهای تعیین تکلیف این موضوع انجام شد.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، شهرستان باید ظرف ۱۰ روز درخواست فنی خود را درباره میزان و چگونگی تعریض پل تهیه و به سازمان جغرافیایی ارسال کند. پس از ارائه این درخواست، بررسی‌های تخصصی انجام خواهد شد و دریافت پاسخ فنی نیز در بازه زمانی یک ماهه در دستور کار قرار دارد.

شفیعی با اشاره به سابقه طولانی این پرونده تصریح کرد: موضوع تعریض پل پرویزخان حدود ۲۲ سال به دلیل اختلافات حقوقی میان ایران و عراق تعیین تکلیف نشده بود و اکنون با انجام بررسی‌های جدید، روند پیگیری آن وارد مرحله فنی و کارشناسی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازدید هیأت از مرز خسروی اشاره کرد و گفت: در این بازدید نیز اختلافات و مسائل مرزی و موضوعات مربوط به طرح جامع خسروی مورد بحث قرار گرفت. پیگیری مسائل حقوقی و فنی مرزهای شهرستان و تعیین تکلیف زیرساخت‌های مورد نیاز، از محورهای مهم ساماندهی و توسعه فعالیت‌های مرزی منطقه است.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به اهمیت اقتصادی مرز پرویزخان خاطرنشان کرد: این گذرگاه از مسیرهای اصلی تردد کامیون‌های تجاری و مبادلات اقتصادی ایران با عراق به شمار می‌رود و افزایش ظرفیت پل می‌تواند به کاهش محدودیت‌های عبور و مرور و تسهیل فعالیت‌های تجاری کمک کند.