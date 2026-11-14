به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در حاشیه نشست کارگروه ویژه مرز استان، از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مرزهای خسروی و پرویزخان با هدف تداوم مبادلات تجاری و تسهیل تردد کامیون‌ها خبر داد.

وی با اشاره به توقف موقت فعالیت مرز سومار از سوی طرف عراقی اظهار کرد: این توقف به دلیل اجرای عملیات عمرانی و ارتقای زیرساخت‌ها انجام شده است، اما استان با برخورداری از ظرفیت مرزهای خسروی و پرویزخان می‌تواند تردد کامیون‌های این مرز را مدیریت و به دو مرز دیگر هدایت کند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه خسروی و پرویزخان از مجهزترین مرزهای زمینی کشور هستند، افزود: این دو مرز ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تردد کامیون‌ها و توسعه مبادلات تجاری دارند و می‌توانند نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش دهند.

حبیبی تصریح کرد: مرز پرویزخان هم‌اکنون به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و در نشست امروز نیز مقرر شد مرز خسروی با همکاری گمرک، مرزبانی، راهداری و سایر دستگاه‌های مستقر، به همین شیوه فعالیت کند تا روند عبور کامیون‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به آمار تردد روزانه در این دو مرز گفت: به‌طور متوسط روزانه ۵۰۰ کامیون از خسروی و بیش از یک‌هزار کامیون از پرویزخان عبور می‌کنند و این ظرفیت امکان افزایش تا دو برابر را نیز دارد؛ بر همین اساس، تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن این افزایش در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: دستگاه‌های مسئول در مرزها، بازارچه‌های مرزی و پایانه‌ها موظف شده‌اند با شیفت‌بندی و استقرار شبانه‌روزی نیرو و امکانات، خدمات مورد نیاز تجار، بازرگانان و رانندگان کامیون را بدون وقفه ارائه کنند.

حبیبی همچنین بر اولویت‌بخشی به عبور کامیون‌های حامل کالاهای فسادپذیر تأکید کرد و گفت: زمان توقف این محموله‌ها در مرز باید به حداقل برسد تا از بروز تأخیر در جابه‌جایی کالاها جلوگیری شود.

وی مدیریت ترافیک مسیرهای منتهی به مرزها را نیز ضروری دانست و افزود: نظارت پلیس در جاده‌ها و استقرار نیروهای راهداری برای کنترل و تسهیل تردد کامیون‌ها مورد تأکید قرار گرفته است تا از شکل‌گیری گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر تداوم روان صادرات و واردات استان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه مرز باید با تمام ظرفیت برای تسریع فرآیندهای تجاری و ارائه خدمات مناسب به فعالان اقتصادی و رانندگان تلاش کنند.

حبیبی در پایان از پیگیری هماهنگی با طرف عراقی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک نشست‌هایی در سطح استانداران، فرمانداران و مسئولان مرزی، گمرک و مرزبانی برگزار می‌شود تا هماهنگی‌های دوجانبه تقویت شده و وقفه‌ای در روند صادرات و واردات از مرزهای استان ایجاد نشود.