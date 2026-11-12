ایرج عزیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هشت‌ماهه امسال، از مجموع ۱۳ هزار و ۳۳۳ پرونده تشکیل‌شده در شعب تعزیرات حکومتی استان، ۱۰ هزار و ۳۳۰ پرونده به صدور حکم محکومیت، یک‌هزار و ۲۵۰ پرونده به برائت و ۴۱۲ پرونده به صدور قرار عدم صلاحیت منجر شده است.

وی افزود: علاوه بر جریمه نقدی متخلفان، در یک‌هزار و ۱۰۰ پرونده حکم ضبط کالا، در ۱۴۹ پرونده جبران خسارت شاکیان و در ۹۴ پرونده نیز حکم معدوم‌سازی کالا صادر شده است.

گشت‌های نظارتی در روزهای دورکاری ادامه دارد

وی با اشاره به اجرای برنامه دورکاری در برخی روزهای هفته گفت: شعب و ادارات تعزیرات حکومتی استان روزهای چهارشنبه به‌صورت دورکار فعالیت می‌کنند، اما نظارت بر بازار و اجرای مأموریت‌های قانونی از طریق گشت‌های سیار با همکاری دستگاه‌های نظارتی ادامه دارد.

عزیزی ادامه داد: در شهرستان‌های نیک‌شهر و سراوان، روزهای دوشنبه نیز تا پایان فروردین ۱۴۰۶ به برنامه دورکاری اضافه شده است.

وی تأکید کرد: دورکاری به معنای تعطیلی فعالیت‌ها نیست و کارکنان موظف‌اند در دسترس باشند، وظایف اداری خود را انجام دهند و در جلسات و گشت‌های نظارتی حضور داشته باشند.