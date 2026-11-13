به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران گفت: از ساعات ابتدایی صبح جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، کارشناسان اورژانس با تعداد ۱۰ دستگاه آمبولانس، یک اتوبوس آمبولانس، ۱۱ دستگاه موتورلانس، خودروهای فرماندهی عملیات و آماده باش دو فروند بالگرد، یک فروند هواپیمای بال ثابت، مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) و مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران به شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قهرمانان گمنام دفاع مقدس خدمت رسانی کردند.