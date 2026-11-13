به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محمودآباد، با اشاره به وضعیت انسانی در نوار غزه اظهار کرد: بر اساس گزارش خبرگزاری قطر به نقل از منابع پزشکی فلسطینی، از آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا نهم نوامبر ۲۰۲۶، شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۶۴۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۹۶۲ نفر رسیده است.

وی افزود: نکته تکان‌دهنده این است که حتی پس از اعلام آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ نیز یک‌هزار و ۶۱۳ نفر به شمار شهدا و پنج‌هزار و ۸۳۳ نفر به شمار مجروحان اضافه شده‌اند؛ این آمار نشان می‌دهد آتش‌بس برای مردم غزه به معنای پایان خونریزی نبوده و تنها شکل رنج و کشتار تغییر کرده است.

امام‌جمعه محمودآباد با اشاره به تداوم شرایط دشوار امدادرسانی در غزه تصریح کرد: پیکر شمار زیادی از شهدا همچنان زیر آوار و در جاده‌ها باقی مانده و گروه‌های امدادی به دلیل کمبود امکانات و ادامه فشارها و حملات رژیم صهیونیستی امکان دسترسی به آنان را ندارند.

موسوی با بیان اینکه سرمای زمستان نیز به رنج مردم غزه افزوده است، گفت: تقریباً همه ساکنان این منطقه آواره شده‌اند و بسیاری از آنان در چادرها، پناهگاه‌های پرتراکم و سرپناه‌های موقت در خیابان‌ها و سواحل زندگی می‌کنند؛ در حالی که دمای شبانه ممکن است به شش درجه سانتی‌گراد برسد و بارندگی و باد سرد، چادرهای محل اسکان آوارگان را با آب‌گرفتگی مواجه کند.

وی ادامه داد: آنچه امروز در غزه و در میان شیعیان لبنان جریان دارد، صرفاً یک بحران انسانی نیست، بلکه با مرگ تدریجی یک جامعه روبه‌رو هستیم. مسئولیت این فاجعه علاوه بر رژیم صهیونیستی، متوجه نهادهای بین‌المللی نیز هست که در تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و مقابله با محاصره بیش از دو میلیون فلسطینی ساکن این منطقه ناکام مانده‌اند.

امام‌جمعه محمودآباد با یادآوری سخنی از امیرالمؤمنین علی(ع) در خطبه ۲۷ نهج‌البلاغه خاطرنشان کرد: حضرت می‌فرمایند اگر مسلمانی پس از مشاهده چنین حادثه دردناکی از شدت تأسف و اندوه جان بسپارد، سزاوار سرزنش نیست؛ این بیان نشان‌دهنده عمق مسئولیت و حساسیت مسلمانان در برابر ظلم و رنج دیگر مسلمانان است.

مقاومت مردم ایران ریشه در مکتب فاطمی دارد

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که چرا مردم ایران در جریان حملات دشمن در جنگ سوم تحمیلی، خیابان‌ها را ترک نکردند و با حضور خود تهدیدها را ناکام گذاشتند، اظهار کرد: برای تحلیل این حرکت عمومی باید به ریشه‌های فرهنگی و اعتقادی جامعه ایران توجه کرد.

وی پاسخ این پرسش را در تربیت مردم ایران بر اساس مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) دانست و افزود: ملت ایران اسلامی با مکتب فاطمی و قیام آن حضرت رشد کرده‌اند؛ مکتبی که رهبر شهید نیز در طول حیات خود همواره بر درس‌ها و آموزه‌های آن تأکید داشتند.

امام‌جمعه محمودآباد با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره الگوگیری از حضرت زهرا(س) گفت: ایشان در سخنانی فرموده‌اند: «وظیفه این است که ما باید به روش آن بزرگوار عمل کنیم؛ هم در عمل شخصی و هم در عمل اجتماعی و عمومی. راه، همین راهی است که امروز به فضل الهی، انقلاب جلو پای مردم ما گذاشته است. این، همان راه حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیهاست: خودسازی و جهان‌سازی.»

موسوی با بیان اینکه ایستادگی مردم پشت سر ولی‌فقیه زمان، یکی از جلوه‌های تأثیرپذیری از مکتب فاطمی است، تصریح کرد: راز اینکه حرکت عمومی مردم ایران به مرحله تازه‌ای رسیده، در همین پیوند اعتقادی و وفاداری به ولایت نهفته است. ملت جان‌فدای ایران عهد بسته‌اند تا پای انقلاب بایستند و می‌دانند که در مسیر پیشرفت، توقف ممنوع است.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران هزینه مقاومت را کمتر از هزینه تسلیم می‌داند، گفت: ملت فاطمی ایران به همین دلیل مسیر ایستادگی را انتخاب کرده است و نزدیک به ۲۶۰ شب است که با حضور در خیابان‌ها و آنچه وی بستن مقتدرانه تنگه هرمز توصیف کرد، در برابر دشمن ایستاده است.

امام‌جمعه محمودآباد در پایان تأکید کرد: نتیجه این ایستادگی، شکست، بی‌آبرویی و عقب‌نشینی دشمن بوده و استمرار این مسیر به حفظ وحدت، تبعیت از رهبری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی وابسته است.

