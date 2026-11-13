به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر، با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین پدیده «مارپیچ سکوت» و پیامدهای اجتماعی و اعتقادی آن پرداخت و سکوت در برابر انحراف، ظلم و تضییع حقوق مظلومان را مورد انتقاد قرار داد.

امام جمعه اهر با تشریح مفهوم مارپیچ سکوت اظهار کرد: این پدیده زمانی شکل می‌گیرد که افراد تصور کنند دیدگاه و موضع آنان در اقلیت قرار دارد و به دلیل ترس از انزوا، قضاوت دیگران یا برچسب خوردن، از بیان نظر خود خودداری می‌کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی، سکوت افراد باعث می‌شود دیدگاه غالب قدرتمندتر به نظر برسد و صدای مخالفان و کسانی که از حق دفاع می‌کنند، به‌تدریج به حاشیه رانده شود.

جلیلی با اشاره به برخی وقایع صدر اسلام، این مسئله را در تحولات پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) نیز قابل مشاهده دانست و گفت: در ماجرای سقیفه، افرادی با وجود شناخت حق، به دلایل مختلف سکوت کردند و همین سکوت در روند تحولات آن دوران تأثیرگذار بود.

حضرت زهرا (س)؛ الگوی شکستن سکوت در برابر انحراف

خطیب جمعه اهر با اشاره به مواضع حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از حق و یادآوری عهد و پیمان مردم با پیامبر اکرم (ص)، تصریح کرد: حضرت زهرا (س) در برابر انحرافات سکوت نکردند و برای آگاه‌سازی جامعه، چهل روز صبح به در خانه‌های مردم رفتند و پیمان آنان با پیامبر (ص) را یادآوری کردند.

وی ادامه داد: آن حضرت پس از آنکه با بی‌اعتنایی و پاسخ منفی برخی افراد مواجه شدند، در مسجد به ایراد خطبه پرداختند و برای اصلاح جامعه منتظر نماندند دیگران پیش‌قدم شوند.

جلیلی با استناد به اشعاری از مولوی، بر اهمیت اقدام آگاهانه در دفاع از حق تأکید کرد و با اشاره به این مضمون که یک چراغ روشن از هزار چراغ خاموش ارزشمندتر است، از مؤمنان خواست تصمیم‌ها و مواضع خود را بر اساس تکلیف الهی اتخاذ کنند، نه ترس از قضاوت و واکنش دیگران.

امام جمعه اهر با تأکید بر ضرورت حمایت از مظلومان خاطرنشان کرد: یکی از عرصه‌هایی که نباید در آن سکوت کرد، دفاع از انسان‌های تحت ستم است؛ چراکه سکوت در برابر ظلم در طول تاریخ، زمینه گستاخی بیشتر ظالمان را فراهم کرده است.

وی با یادآوری سیره حضرت زهرا (س) در مقابله با ظلم، تأکید کرد: همان‌گونه که آن حضرت در برابر ظلم سکوت نکردند، پیروان مکتب اهل‌بیت (ع) نیز نباید در مقابل ستم و بی‌عدالتی بی‌تفاوت باشند.

غزه؛ آزمون سکوت یا ایستادگی امت اسلامی

جلیلی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، دفاع از مردم فلسطین را از مهم‌ترین مصادیق ضرورت شکستن سکوت در برابر ظلم دانست و اظهار کرد: امروز کودکان زیر آوار، مادران داغدار، بیمارستان‌های ویران و مردم گرفتار گرسنگی و تشنگی در غزه، در برابر چشم جهانیان قرار دارند، اما بسیاری از دولت‌ها و مجامع بین‌المللی در برابر این جنایات سکوت کرده‌اند.

وی با انتقاد از مواضع منفعلانه برخی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی گفت: ترس از آمریکا، نگرانی از هزینه‌های سیاسی و هراس از برچسب خوردن، از عواملی است که به سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی منجر شده و این سکوت به افزایش جسارت این رژیم انجامیده است.

امام جمعه اهر در بخش دیگری از سخنان خود، با قرائت متنی به زبان عربی، حاکمان کشورهای عربی را به دلیل سکوت در برابر رنج و آلام مردم غزه مورد انتقاد قرار داد.

وی با توصیف وضعیت کودکان و مادران فلسطینی و اشاره به کمبود امکانات درمانی و غذایی در غزه، خطاب به حاکمان عرب اظهار کرد: آیا ستمی را که بر مردم مظلوم غزه می‌رود، نمی‌بینید؟ کودکانی که زیر آوار متولد می‌شوند و زیر آوار جان می‌بازند، مادرانی که از شدت گرسنگی توان شیردادن به فرزندان خود را ندارند و پزشکانی که ناچارند بدون امکانات و حتی بیهوشی، اعضای بدن کودکان مجروح را قطع کنند.

جلیلی با تفکیک ملت‌های عرب از حاکمان آنان گفت: سخن من با ملت‌های شریف عرب نیست؛ چراکه آنان به مردم غزه نزدیک‌تر از حاکمان خود هستند. خطاب من به حاکمانی است که بر مسند قدرت نشسته‌اند و در برابر این جنایات سکوت می‌کنند.

وی با طرح این پرسش که تا چه زمانی باید در برابر این وضعیت سکوت کرد، نسبت به بسته ماندن گذرگاه‌های ارسال دارو و مواد غذایی به غزه انتقاد کرد و از حاکمان کشورهای عربی خواست دست‌کم برای رساندن کمک‌های انسانی به مردم فلسطین اقدام کنند.

اگر نمی‌توانید با ظلم مقابله کنید، یار ظالم نباشید

خطیب جمعه اهر با استناد به سخنی از امام علی (ع) درباره بی‌تفاوتی در برابر تجاوز و نافرمانی خداوند، بر مسئولیت مسلمانان در دفاع از مظلومان تأکید کرد.

وی خطاب به حاکمان کشورهای عربی گفت: اگر توان بلند کردن صدای خود در برابر ظلم را ندارید، دست‌کم گذرگاه‌ها را برای عبور دارو و غذا باز کنید و اگر نمی‌توانید با ظلم مبارزه کنید، حداقل یار و همراه ظالمان نباشید.

جلیلی در پایان با خطاب قرار دادن ملت‌های عرب، از آنان خواست برای حمایت از مردم فلسطین منتظر تصمیم و اقدام حاکمان خود نمانند و در حد توان برای یاری مردم غزه تلاش کنند.

وی غزه را آزمونی برای همه امت اسلامی دانست و بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مسلمانان در قبال رنج و مظلومیت مردم فلسطین تأکید کرد.

امام جمعه اهر در پایان خطبه‌های نماز جمعه، برای پیروزی و نصرت مظلومان غزه و شکست و خواری ظالمان دعا کرد.