به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به بیانیه اخیر مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: این بیانیه در ۱۰ بند، مطالب مهمی را خطاب به مردم و مسئولان کشور مطرح کرده که به تعبیر من، حرف دل ملت ایران است و لازم است همه ما نسبت به این مطالب توجه و اهتمام داشته باشیم.

وی با اشاره به نخستین محور این بیانیه و هم‌زمانی آن با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: مجلس خبرگان از مردم خواسته است در دفاع از مظلومان و مقابله با ظالمان و ستمگران، به سیره حضرت زهرا(س) اقتدا کنند و در تجمعات شبانه‌ای که با همین هدف برگزار می‌شود، حضوری فعال و پرشور داشته باشند.

امام‌جمعه قزوین، حضور مردم در صحنه و هدایت‌های حکیمانه رهبر انقلاب را دو عامل اصلی موفقیت کشور در برابر دشمنان دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در پیام‌های خود تأکید کرده‌اند، اگر حضور مردم، توکل و ایستادگی آنان ادامه پیدا کند، با توجه به وعده‌های الهی، پیروزی قطعی از آن ملت ایران خواهد بود.

مظفری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تلاش دشمن برای ایجاد فشار معیشتی بر مردم بیان کرد: امروز درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستیم و دشمن با محاصره اقتصادی تلاش می‌کند مردم را از نظام اسلامی جدا کند؛ از این رو یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های مسئولان، تلاش جدی برای رفع مشکلات معیشتی مردم است.

وی ادامه داد: مجلس خبرگان برای حل سریع‌تر مشکلات و پیشبرد امور کشور پیشنهاد کرده است یک ستاد عالی جنگ با حضور قوای سه‌گانه و تحت نظارت عالیه نهاد رهبری تشکیل شود تا هماهنگی و انسجام بیشتری در مدیریت شرایط کشور به وجود آید.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در ادامه با اشاره به نقض مکرر تعهدات بین‌المللی از سوی دشمنان گفت: با توجه به اینکه طرف‌های مقابل بارها نشان داده‌اند به تعهدات خود پایبند نیستند، امروز بازنگری مسئولان در موضوع خروج کشور از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و همچنین تجدیدنظر در دکترین دفاعی کشور به یک مطالبه عمومی و ملی تبدیل شده است.

مظفری با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره نحوه پاسخگویی به تهدیدهای دشمن خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند، در صورت هرگونه تهدید یا حمله مجدد دشمنان، پاسخ رزمندگان اسلام قاطع، دشمن‌شکن و نابودکننده خواهد بود و محدودیت جغرافیایی نخواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه دیپلماسی با نیروهای مسلح افزود: انتظار این است که دستگاه سیاست خارجی در رفت‌وآمدها و مذاکرات خود، با نیروهای مسلح هماهنگی لازم را داشته باشد و عزم جدی نظام اسلامی برای مقابله قاطع با هرگونه حمله مجدد را به دشمنان منتقل کند.

امام‌جمعه قزوین با اشاره به هشدار رهبر انقلاب درباره پیامدهای امتیازدهی به دشمنان اظهار کرد: کسانی که هنوز تصور می‌کنند با امتیاز دادن می‌توان دشمن را از دشمنی با ملت ایران منصرف کرد، سخت در اشتباه هستند. کمترین گرایش تسلیم‌آمیز در برابر دشمن سلطه‌گر، سرمایه عظیم ملت ایران را که به برکت خون شهدا به دست آمده بر باد می‌دهد و دشمن را برای تعرض دوباره به کشور جسورتر می‌کند.

مظفری همچنین با تحسین مقاومت مجاهدان یمنی و لبنانی گفت: مجلس خبرگان و ملت ایران از مسئولان نظام اسلامی می‌خواهند راهبرد مؤثر وحدت جبهه‌های مقاومت را در اولویت قرار دهند و از حمایت همه‌جانبه از همسنگران خود در جبهه مقاومت غفلت نکنند.

وی با اشاره به تداوم جنگ ترکیبی و تهاجم فرهنگی دشمن در کنار فشارهای نظامی و اقتصادی تصریح کرد: صیانت از سلامت فرهنگی و فضای معنوی کشور نیز از مطالبات جدی است و نهادهای مختلف حاکمیتی باید به وظایف قانونی خود در حوزه فرهنگ، به‌ویژه در زمینه عفاف و حجاب، عمل کنند.

امام‌جمعه قزوین در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی و اجتماعی در آمریکا و کشورهای اروپایی اظهار کرد: با توجه به شکست جریان‌های جنگ‌طلب در انتخابات داخلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین خیزش عمومی مردم در برخی کشورهای اروپایی، مجلس خبرگان از سران کشورهای اروپایی خواسته است در رویکرد خود نسبت به همراهی بیشتر با آمریکا و رژیم صهیونیستی تجدیدنظر کنند.

مظفری در آخرین محور بیانیه مجلس خبرگان، اقدامات برخی دولت‌های منطقه در برخورد با مردم، جوانان و علمای کشورهای خود را محکوم کرد و گفت: از سران این کشورها خواسته شده است از سرنوشت حاکمان ظالم و ستمگر گذشته عبرت بگیرند و به رفتارهای ظالمانه خود پایان دهند.

تشییع هفت شهید گمنام، یادآور ضرورت حفظ روحیه شهادت‌طلبی است

امام‌جمعه قزوین در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به میزبانی استان از پیکرهای مطهر هفت شهید گمنام اظهار کرد: در هفته گذشته استان قزوین میزبان هفت لاله پرپر و هفت شهید جان‌فدای کشور بود که همچون حضرت صدیقه اطهر(س) نشان بی‌نشانی گرفتند و پس از سال‌ها پیکرهای مطهرشان به آغوش ملت بازگشت و عطر شهادت را در شهرها و شهرستان‌های استان پراکند.

وی افزود: امروز نیز این پیکرهای مطهر بر دستان ملت وفادار، به‌ویژه جوانان عزیز، با شکوه تشییع شدند و در نماز جمعه نیز میزبان سه تن از این شهدای بزرگوار هستیم.

مظفری با بیان اینکه کشور همواره در معرض تهدید دشمنان قرار دارد، تصریح کرد: ما همواره به روحیه شهادت‌طلبی نیاز داریم و این روحیه بزرگ‌ترین سرمایه ملت ایران برای مقابله با توطئه‌های دشمنان است؛ از این رو برگزاری چنین مراسم‌هایی بسیار مبارک و ضروری است و امیدواریم شهدا دستگیر و شفیع همه ما باشند.

درخواست امام‌جمعه قزوین برای صرفه‌جویی ۲۰ تا ۲۵ درصدی در مصرف گاز

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و کاهش دمای هوا، مردم و دستگاه‌های اجرایی را به صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به‌ویژه گاز، توصیه کرد و گفت: خداوند در قرآن کریم اسراف‌کنندگان را دوست نمی‌دارد و کسانی را که نعمت‌های الهی را هدر می‌دهند، در شمار برادران شیطان قرار داده است؛ بنابراین پرهیز از اسراف و تبذیر یک تکلیف شرعی و دینی است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از منابع گازی کشور در حملات گذشته دشمنان بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از منابع گازی کشور در این حملات از بین رفته است و اگر بتوانیم به همین میزان نسبت به سال‌های گذشته در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم، ان‌شاءالله با مشکل خاصی مواجه نخواهیم شد.

مظفری از مردم، ادارات، نهادهای دولتی و مدارس خواست در مصرف انرژی مدیریت داشته باشند و ادامه داد: به جای افزایش بیش از اندازه دمای منازل، می‌توان با پوشیدن لباس گرم‌تر، دمای محیط را کاهش داد و مصرف گاز را به میزان قابل توجهی کم کرد تا بتوانیم شرایط زمستان را به‌خوبی پشت سر بگذاریم.

تأکید بر ترویج اندیشه علامه طباطبایی در هفته حکمت و فلسفه

امام‌جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز درگذشت علامه طباطبایی، این عالم را فقیهی برجسته، فیلسوفی شهیر، مفسری بزرگ و عارفی واصل توصیف کرد و گفت: علامه طباطبایی همچون امام راحل حق حیات بزرگی بر گردن جامعه علمی و حوزه‌های علمیه دارد و بسیاری از علمای برجسته کشور از شاگردان این دو شخصیت بزرگ بوده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه علمی شاگردان علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) افزود: شخصیت‌هایی همچون شهید مطهری، علامه مصباح یزدی، علامه حسن‌زاده آملی و آیت‌الله جوادی آملی از جمله چهره‌هایی هستند که از مکتب علمی این بزرگان بهره برده‌اند و معارفی که آنان آموختند، برای جامعه اسلامی راهگشا بوده است.

مظفری با اشاره به نام‌گذاری فاصله ۲۴ تا ۳۰ آبان به عنوان هفته حکمت و فلسفه اسلامی خاطرنشان کرد: شایسته است مساجد، مجامع عمومی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها برنامه‌ها و همایش‌هایی برای بزرگداشت علامه طباطبایی و تبیین مکتب فکری ایشان برگزار کنند تا جامعه بیش از پیش با درس‌ها و معارف این شخصیت ارزشمند آشنا شود.

توصیه به هنرمندان برای استفاده از هنر در مسیر ارزش‌های انقلاب

وی همچنین با اشاره به درگذشت کوروش زارعی، هنرمند و بازیگر، و منصور انوری، نویسنده رمان ۱۲ جلدی «جاده جنگ»، اظهار کرد: این دو چهره فرهنگی در هفته گذشته دار فانی را وداع گفتند و رهبر معظم انقلاب نیز به مناسبت درگذشت آنان پیام صادر کردند.

امام‌جمعه قزوین با اشاره به فعالیت‌های هنری و ادبی این دو چهره گفت: هنرمندان و نویسندگان باید هنر و مهارت خود را که نعمتی الهی است، در مسیر احیای ارزش‌های الهی و انقلابی به کار گیرند تا آثار و نام آنان برای همیشه ماندگار شود.