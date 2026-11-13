به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیروی دریایی آمریکا طی ماه های اخیر تعدادی از فرماندهان و مسئولان ارشد خود را در سکوت خبری برکنار کرده است. این اقدام انتقادات شدیدی را در کنگره برانگیخته است.

بر اساس این گزارش، دو عضو دموکرات کنگره روز پنجشنبه اعلام کردند که نیروی دریایی آمریکا پس از برخورد یک زیردریایی تهاجمی هسته ای طی ماه گذشته تمام اعضای کادر فرماندهی آن را برکنار کرده بدون آن که کنگره را در جریان این تصمیم قرار بدهد.

همچنین نیروی دریایی آمریکا طی سپتامبر فرمانده یک ناوشکن مستقر در خاورمیانه را از سمت خود برکنار کرد. برایان موناهان، دریادار نیروی دریایی آمریکا و پزشک معتمد کنگره و دیوان عالی این کشور در حالی سمت خود را ترک کرده که نیروی دریایی تحقیقاتی درباره او انجام می دهد.

اعمال محدودیت در انتشار اطلاعات نظامی تنها به نیروی دریایی آمریکا محدود نمی شود به طوری که فرماندهی مرکزی آمریکا که بر عملیات نظامی در خاورمیانه نظارت دارد، جزئیات اندکی درباره تجاوزات اخیر علیه ایران منتشر کرده و از اظهارنظر درباره خسارات وارد شده به پایگاه ها یا تجهیزات نظامی و حتی مشخص کردن آنها خودداری کرده است.

شرکت های بزرگ تامین کننده تصاویر ماهواره ای که با آمریکا قرارداد دارند نیز بنا به درخواست واشنگتن تصاویر مربوط به منطقه را منتشر نکرده یا انتشار آنها را به تأخیر انداخته اند.