به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین‌شهر، با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا پناهگاه مستحکم مؤمن و ثمره عمل به واجبات و ترک محرمات است.

وی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت الگوگیری از سیره آن حضرت در دفاع از ولایت، رعایت عفاف و پاکدامنی، محبت به اعضای خانواده و تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد.

امام جمعه مشگین‌شهر با بیان اینکه احترام متقابل و قدردانی از زحمات اعضای خانواده از اصول مهم زندگی است، افزود: خدمت در محیط خانواده باید بدون منت و همراه با محبت و احترام متقابل باشد.

حجت الاسلام باوقار در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی و انتخابات در سرزمین‌های اشغالی اظهار کرد: تغییر افراد و جریان‌های سیاسی در رژیم صهیونیستی، ماهیت دشمنی این رژیم با جمهوری اسلامی ایران را تغییر نخواهد داد و ما اساساً موجودیت این رژیم اشغالگر و ظالم را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی با قدرت هسته‌ای ایران مخالف هستند، افزود: ممکن است با تغییر دولت‌ها و مسئولان، تاکتیک‌های دشمن تغییر کند، اما راهبرد اصلی آنان در تقابل با ایران همچنان پابرجاست و ملت ایران در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

امام جمعه مشگین‌شهر همچنین با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تصریح کرد: نتایج این انتخابات نیز تغییری در سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران ایجاد نخواهد کرد. ترامپ در این انتخابات ضربه سیاسی جدی متحمل شد و این تحولات را می‌توان در کنار مقاومت مردم ایران و اقتدار نیروهای مسلح، از نشانه‌های لطف الهی دانست.

حجت الاسلام باوقار با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تحرکات دشمنان خاطرنشان کرد: نشانه‌های راهبردی و تاکتیکی در منطقه حاکی از تلاش دشمن برای ایجاد اجماع بین‌المللی و انجام حمله‌ای گسترده است، اما در صورت هرگونه تجاوز، مطابق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، پاسخ جمهوری اسلامی محدود به یک محدوده جغرافیایی نخواهد بود و منشأ هرگونه حمله با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.

وی حفظ وحدت و انسجام ملی و حمایت از جبهه مقاومت را در شرایط کنونی بسیار حیاتی دانست و بر ضرورت هوشیاری و پشتیبانی مردم از اقتدار کشور تأکید کرد.

امام جمعه مشگین‌شهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۲۴ آبان، سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جمعیت را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت و اقتدار کشور دانست و گفت: مسئولان باید اجرای دقیق و جدی این قانون را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.