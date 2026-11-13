به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس، با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱ شهر هرمزگان فاقد کتابخانه هستند و این وضعیت با نیازهای فرهنگی و جمعیت جوان استان تناسب ندارد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری‌های صورت‌ گرفته در سند ملی حوزه کتاب و کتابخوانی بیان کرد: در این سند، میزان عضویت و مشارکت مردم ۳۵ درصد جمعیت کشور تعیین شده، اما آمارهای موجود در هرمزگان حدود ۲ تا ۳ درصد است که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه استان با وضعیت مطلوب است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت تقویت سرانه کتاب و فضای کتابخانه‌ای استان خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهای تعیین‌شده، باید به ازای هر نفر چهار جلد کتاب و به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، هشت مترمربع فضای کتابخانه‌ای فراهم باشد، درحالی‌که وضعیت موجود با این شاخص‌ها فاصله زیادی دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول برای جبران این عقب‌ماندگی برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

عبادی‌زاده با انتقاد از طولانی‌شدن روند تکمیل پروژه‌های کتابخانه‌ای استان اظهار کرد: این زیرساخت‌ها باید هرچه سریع‌تر تکمیل و در اختیار جوانان و علاقه‌مندان به مطالعه قرار گیرند.

وی با پیشنهاد گسترش فرهنگ وقف کتاب عنوان کرد: اگر حتی نیمی از جمعیت حدود دو میلیون نفری هرمزگان، هر کدام یک جلد کتاب وقف کنند، یک میلیون جلد کتاب به ظرفیت مطالعاتی استان افزوده خواهد شد؛ اقدامی که با مشارکت عمومی و هزینه‌ای اندک، آثار فرهنگی قابل توجهی به همراه دارد.

امام‌ جمعه بندرعباس همچنین بر ضرورت توسعه کتابخانه‌های سیار و الکترونیکی تأکید کرد و افزود: اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی باید راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار را به‌ویژه در مناطق فاقد کتابخانه جدی بگیرد و با استفاده از فناوری‌های نوین، زمینه دسترسی محققان به منابع علمی جهان را فراهم سازد.

عبادی‌زاده در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به خطیر بودن رسالت حافظان امنیت اظهار کرد: نیروهای مسلح و رزمندگان ما در شرایطی مسئولیت دفاع از امنیت و استقلال کشور را بر عهده دارند که سطح حقوق و دریافتی بسیاری از آنان در مقایسه با کارکنان برخی دستگاه‌های دیگر پایین است و این وضعیت قابل قبول نیست.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه دولت به معیشت نیروهای مسلح افزود: انتظار می‌رود دولت با بررسی دقیق وضعیت حقوق و مزایای این قشر فداکار، اقدامات مؤثری برای بهبود شرایط زندگی آنان و رفع دغدغه‌های معیشتی‌شان انجام دهد.

امام‌ جمعه بندرعباس با اشاره به پیگیری مطالبات معیشتی حافظان امنیت تصریح کرد: موضوع پایین بودن حقوق نیروهای مسلح و ضرورت اصلاح وضعیت معیشتی آنان را بارها در دیدار با فرماندهان ارشد به مسئولان منتقل کرده‌ایم و امیدواریم با تدابیر فرماندهی کل قوا و اقدامات دولت، شرایط زندگی این عزیزان بهبود یابد.

وی همچنین با اشاره به آیین تشییع پیکرهای مطهر شهدا در بندرعباس خاطرنشان کرد: هر یک از این پیکرهای مطهر، پرچم عزت و نشانه افتخار ملت ایران هستند و امروز همه ما بر سر سفره معنوی ایثار و فداکاری آنان نشسته‌ایم.