به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حجت قاسم‌خانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خوی با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا اظهار کرد: دموکرات‌ها در این انتخابات توانستند اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند و در ایالت سنتی جمهوری‌خواه تگزاس نیز به پیروزی‌های مهمی دست یابند.

وی با اشاره به نقش نسل جوان در نتایج این انتخابات، حمایت دولت ترامپ از رژیم صهیونیستی، جنگ با ایران، مسائل اقتصادی، تورم و موضوع مهاجران را از جمله محورهای مطرح‌شده در تحلیل شکست جمهوری‌خواهان دانست و با نقل دیدگاه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جنگ با ایران و حمایت از رژیم اسرائیل را از عوامل این شکست عنوان کرد.

امام جمعه خوی با تاکید بر ضرورت بازخوانی پیام ۱۳ آبان رهبر شهید انقلاب اسلامی، تبیین پیشینه اقدامات آمریکا علیه ملت ایران از کودتای ۲۸ مرداد، حمایت از رژیم پهلوی و تحمیل جنگ هشت‌ساله تا تحریم‌ها و جنگ‌های اخیر را ضروری دانست و گفت: رهبر شهید انقلاب در این پیام تاکید کردند کسانی که تصور می‌کنند تغییر دولت‌ها و احزاب آمریکا موجب تغییر سیاست این کشور علیه جمهوری اسلامی می‌شود، سخت در اشتباه هستند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با اشاره به تاکید رهبر شهید بر جهاد تبیین و جهاد کبیر، مسئولیت معلمان، مدیران مدارس، استادان دانشگاه و ائمه جماعات را در تبیین ماهیت سیاست‌های آمریکا برای نسل جوان مهم دانست و بیان کرد: مواضع مطرح‌شده در پیام ۱۳ آبان درباره مقابله با تهدیدهای نظامی و محاصره دریایی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی تا تحقق شروط اعلام‌شده از سوی رهبر جدید گامی در مسیر مذاکره برنخواهد داشت، گفت: حفظ آمادگی و اقتدار ملی و پیگیری خون‌خواهی شهدای جنگ‌های اخیر ضروریست.

امام جمعه خوی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به درخواست جنبش حماس برای اعلام همبستگی جهانی با مردم غزه در روزهای ۱۳ تا ۱۵ نوامبر، نسبت به وخامت شرایط انسانی آوارگان فلسطینی با آغاز فصل سرما و آب‌گرفتگی چادرهای آنان هشدار داد و بیان کرد: باید امت اسلامی، علما و آزادی‌خواهان جهان به محاصره و بحران انسانی این منطقه توجه کنند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی همچنین با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به روایت ۹۵ روز، نخستین فاطمیه پس از شهادت رهبر شهید را فرصتی برای بازخوانی مفهوم مسئولیت‌پذیری دانست و گفت: عزاداری و اشک بر مصائب حضرت زهرا(س) ارزشمند است اما نباید به تسکین عاطفی محدود شود، بلکه باید به شناخت تکلیف، تعهد و اقدام عملی در برابر ظلم و پایمال شدن حق منجر شود.

وی با بیان اینکه فاطمیه باید مسئولیت‌آفرین باشد، افزود: پیام سیره حضرت زهرا(س) این است که انسان در سخت‌ترین شرایط نیز باید مسئولیت خود را بر بهانه‌ها ترجیح دهد و از بی‌تفاوتی در برابر حق و حقیقت بپرهیزد.

امام جمعه خوی با اشاره به جایگاه شهدا در ایفای مسئولیت تاریخی و دفاع از اسلام و میهن، از مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ‌های اخیر یاد کرد و شهادت آنان را دارای نقشی اثرگذار در تحولات منطقه و معادلات مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست.