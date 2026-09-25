به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه بندرعباس با اشاره به حضور رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: سخنان مقتدرانه رییسجمهور آن هم در قلب نیویورک، دفاع از حقوق ملت ایران و بیان مواضع جمهوری اسلامی در برابر دشمنان بود و از این جهت شایسته قدردانی است.
وی بیان کرد: رییسجمهور از زبان مردم سخن گفت و به پشتوانه ملت ایران، مواضعی را مطرح کرد که به گفته وی بازتابدهنده صلابت و مقاومت مردم کشور بود.
امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به فشارها و دشواریهای موجود، صبر و استقامت مردم را از جلوههای تقوا دانست و گفت: ملتی که در برابر سختیها و ناملایمات تحمل و ایستادگی میکند، اهل تقواست.
ایران قوی از مسیر دانش میگذرد
نماینده ولیفقیه در هرمزگان در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، دانش را یکی از مهمترین پایههای تولید قدرت برای کشور عنوان کرد و گفت: اگر ملتی قوی و با صلابت میخواهیم، باید قدرت را از مسیر دانش و علم تولید کنیم و مدرسه و دانشگاه دو رکن اساسی این مسیر هستند.
حجت الاسلام عبادیزاده با تاکید بر ضرورت توجه به تجربه نسلهای گذشته افزود: معلمان، استادان دانشگاه، والدین و همه کسانی که در عرصه تعلیم و تربیت نقش دارند، بخشی از ظرفیت تولید قدرت کشور هستند و نباید نقش آنان نادیده گرفته شود.
وی همچنین بر ضرورت تکریم معلمان و استادان دانشگاه و توجه به وضعیت معیشتی آنان تاکید کرد و گفت: برنامهریزی برای بهبود شرایط زندگی این قشر ارزشمند باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
جنایت مدرسه شجره طیبه میناب، نماد مظلومیت و مقاومت
امام جمعه بندرعباس در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و معلم مدرسه شجره طیبه میناب و با اشاره به داغ خانوادههای دانشآموزان و معلمان این حادثه، تصریح کرد: این جنایت نماد مظلومیت و یادمان مقاومت ملت بزرگ ایران است.
وی اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی جدید برای این خانوادهها با جای خالی عزیزانشان همراه است و این کودکان و معلمان با مظلومیت خود، گوشهای از رنج و مظلومیت مردم ایران را به جهانیان نشان دادند.
هرمزگان آذرماه؛ میزبان همایش ملی شهید نصرالله
حجت الاسلام عبادیزاده همچنین از برگزاری همایش ملی شهید سیدحسن نصرالله در هرمزگان خبر داد و گفت: این همایش اواخر آذرماه در این استان برگزار میشود و مقدمهای برای برگزاری همایش بینالمللی در نجف اشرف خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه کمیتههای علمی این همایش راهاندازی شده است؛ از نخبگان، پژوهشگران و اهل قلم خواست مقالات خود را به کمیتههای علمی این همایش ارسال کنند.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به جایگاه سیدحسن نصرالله در جریان مقاومت، وی را از چهرههای اثرگذار این جریان دانست و گفت: شهید نصرالله در شرایط پیچیده سیاسی و اجتماعی لبنان توانست نقش مهمی در معادلات منطقهای ایفا کند.
وی با اشاره به توانمندی رسانهای شهید نصرالله افزود: بنا به فرموده رهبر شهیدمان، او درک عمیقی از رسانه داشت و سخنرانیهایش از جمله ابزارهای اثرگذار در روایت جریان مقاومت بود.
تاکید بر ساماندهی ظرفیتهای پویش «جان فدا»
نماینده ولیفقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به پویش «جان فدا» اشاره کرد و گفت: به گفته مسئولان، میلیونها نفر در این پویش ثبتنام کردهاند و این ظرفیت باید با برنامهریزی و تقسیم کار به شکل سازمانیافته مورد استفاده قرار گیرد.
حجت الاسلام عبادیزاده تاکید کرد: ظرفیت این افراد تنها به حضور نظامی محدود نمیشود بلکه در میان این افراد دانشمند، مهندس، پزشک، فعال فرهنگی، صاحب قلم و افراد دارای تخصصهای مختلف حضور دارند و میتوان از این ظرفیتها در حوزههای گوناگون استفاده کرد.
وی همچنین از اقدامات انجامشده برای ساماندهی بخشی از این نیروها خبر داد و گفت: در هرمزگان نیز برنامههایی برای سازماندهی نیروهای «جان فدا» در دست اجراست.
هشدار امام جمعه بندرعباس به دشمنان
امام جمعه بندرعباس در بخش پایانی خطبههای خود با اشاره به سابقه حضور قدرتهای خارجی در منطقه، نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد و با اشاره به حضور تاریخی پرتغالیها و انگلیسیها در جنوب ایران گفت: تاریخ منطقه نشان داده است که ملت ایران و مردم هرمزگان در برابر قدرتهای خارجی ایستادگی کردهاند.
حجت الاسلام عبادیزاده در ادامه با تمجید از نیروهای دریایی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران، آمادگی نیروهای مسلح را مورد اشاره قرار داد و گفت: رزمندگان کشورمان با صلابت و اقتدار در برابر تهدیدها ایستادهاند.
وی همچنین با اشاره به حضور مردم در حمایت از نیروهای مسلح و کشور اظهار کرد: مردم ایران در کنار رزمندگان و تحت هدایت رهبر معظم انقلاب انسجام خود را در برابر تهدیدات دشمن همچنان حفظ خواهد کرد.
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