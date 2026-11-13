به گزارش خبرنگار مهر، مولوی یعقوب حسین‌بر، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش با تأکید بر مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت دینی فرزندان، خانواده را نخستین کانون تربیت نسل دانست و بر ضرورت همدلی مردم شیعه و سنی، هوشیاری در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه و مشارکت همگانی در حفظ امنیت سیستان و بلوچستان تأکید کرد. امام جمعه اهل‌سنت مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا(س) خاش، با اشاره به اهمیت تربیت نسل آینده، فرزندان را امانتی الهی در دست والدین دانست و اظهار کرد: نسل آینده بار امانت دین و سرزمین را بر دوش خواهد کشید و پدران و مادران در برابر تربیت و پرورش فرزندان خود مسئول هستند. مسئولیت والدین در تربیت دینی فرزندان امام جمعه اهل‌سنت مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا(س) خاش با استناد به آیه ششم سوره تحریم درباره ضرورت حفظ خود و خانواده از آتش، بیان کرد: نجات خانواده تنها با انجام عبادات فردی محقق نمی‌شود، بلکه به تعلیم و تربیت اعضای خانواده نیز وابسته است و والدین باید برای آشنا کردن فرزندان خود با معارف دینی وقت بگذارند. مولوی حسین‌بر با اشاره به سفارش پیامبر اکرم(ص) درباره اهمیت ادب و تربیت نیکو افزود: هیچ هدیه‌ای برای فرزند بهتر از ادب نیکو نیست و والدین نباید تربیت را صرفاً به تأمین نیازهای مالی و رفاه دنیوی فرزندان محدود کنند. وی با هشدار نسبت به غفلت برخی خانواده‌ها از آموزش مسائل دینی به فرزندان، بر ضرورت پرورش آنان بر پایه محبت پیامبر اکرم(ص)، محبت اهل‌بیت(ع) و انس با قرآن تأکید کرد. امام جمعه اهل‌سنت خاش همچنین با اشاره به آیه‌ای از سوره آل‌عمران درباره رسالت پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: رسالت پیامبر(ص) بر دو پایه تعلیم و تربیت استوار بود و پیروان آن حضرت نیز وظیفه دارند این مسیر را در خانواده و جامعه ادامه دهند. وی خانواده را نخستین مدرسه تربیت فرزندان دانست و گفت: تعلیم و تربیت نسل تنها وظیفه مدرسه و مسجد نیست؛ اگر پدر و مادر در محیط خانه اهل صداقت، امانت‌داری، نماز و اخلاق نیکو باشند، فرزندان نیز این ارزش‌ها را از رفتار آنان می‌آموزند. مولوی حسین‌بر با تأکید بر ضرورت آغاز تربیت دینی از دوران کودکی خاطرنشان کرد: آموزش نماز و ارزش‌های دینی باید از سنین پایین، با محبت و به‌تدریج انجام شود، نه با خشونت و اجبار. وحدت شیعه و سنی؛ پشتوانه امنیت سیستان و بلوچستان امام جمعه اهل‌سنت مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا(س) خاش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ امنیت استان، امنیت را نعمتی ارزشمند دانست و اظهار کرد: امروز به برکت وحدت و همدلی مردم شیعه و سنی، استان از آرامش و امنیت برخوردار است و مردم با صمیمیت و همبستگی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. وی ریشه امنیت و آرامش منطقه را در اخوت عمیق میان برادران شیعه و سنی و تبعیت از منویات رهبری عنوان کرد و افزود: دشمن همواره تلاش کرده است انسجام و همدلی دیرینه میان اقوام و مذاهب را مخدوش کند، در حالی که اقوام مختلف سال‌ها در شادی‌ها و سختی‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند. مولوی حسین‌بر با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان بیان کرد: دشمن با ابزارهای مختلف، از جمله فضای مجازی و تحریک احساسات قومی و مذهبی، درصدد ایجاد تفرقه میان مردم است و همه باید با هوشیاری در برابر این اقدامات ایستادگی کنند. وی با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» بر ضرورت حفظ اتحاد و پرهیز از تفرقه تأکید کرد و گفت: امنیت استان حاصل خون شهدا، تلاش نیروهای امنیتی و نظامی و همچنین بصیرت و حضور مردم است و وحدت و همدلی مردم، سنگر محکمی برای حفظ امنیت به شمار می‌رود. امام جمعه اهل‌سنت خاش با پیوند دادن موضوع تربیت نسل به حفظ وحدت و امنیت استان خاطرنشان کرد: باید در محله‌ها، مساجد، مدارس و خانواده‌ها، امنیت را با تربیت پیوند بزنیم و فرزندان خود را به‌گونه‌ای پرورش دهیم که حافظ امنیت و وحدت این سرزمین باشند. وی در پایان افزود: باید به نسل آینده آموخت که مسلمان بودن به معنای ایستادن در کنار برادران شیعه و سنی، امانت‌داری، راستگویی و دشمن‌شناسی است و تربیت نسل امروز بر پایه این ارزش‌ها، زمینه‌ساز حفظ وحدت و امنیت در آینده خواهد بود.

کد مطلب 7009653