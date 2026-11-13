به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: در پی ثبت شکایت تعدادی از شهروندان در پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب‌های بانکی و ایجاد مزاحمت در فضای مجازی، رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام بررسی‌های تخصصی و بهره‌گیری از روش‌های علمی و شگردهای پلیسی، موفق به شناسایی چهار نفر از عاملان این جرائم شدند.

فرمانده انتظامی آزادشهر با اشاره به کشف هفت فقره جرم در حوزه فضای مجازی گفت: متهمان شناسایی‌شده در خارج از محدوده جغرافیایی و حوزه استحفاظی این شهرستان سکونت دارند.

شیخی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسی‌های اولیه، پرونده متهمان برای طی مراحل قانونی و اخذ تصمیم قضایی به مرجع قضایی ارسال شد.