به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌الله اسکندریان اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری و چاقوکشی در شهرستان مینودشت که به مجروح شدن سه نفر انجامید، شناسایی و دستگیری افراد دخیل در این حادثه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، بررسی‌های تخصصی و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند شش نفر از افراد دخیل در این درگیری را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مینودشت با اشاره به پیگیری قضایی این پرونده گفت: پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، عاملان اصلی چاقوکشی به زندان معرفی شدند.

اسکندریان با تأکید بر برخورد پلیس با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی اجازه نخواهد داد افرادی با اقدامات مجرمانه، آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند و با چنین رفتارهایی قاطعانه برخورد خواهد کرد.