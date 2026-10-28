۱۵۵۶ کیسه نهاده قاچاق در شوشتر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین ملکشاهی افزود: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار و نگهداری مقادیر قابل توجهی نهاده‌های کشاورزی فاقد مجوز در دو انبار، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر اظهار کرد: با پیگیری و هماهنگی‌های قضایی، ماموران فراجا و نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی پس از صحت‌سنجی گزارش‌های دریافتی، در بازرسی دقیق از انبارهای مذکور، این محموله قاچاق را کشف و توقیف کردند.

وی با اشاره به بازداشت دو متهم در این رابطه تصریح کرد: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی، با قاچاقچیان کالا و برهم‌زنندگان نظم و امنیت اقتصادی برخوردی قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد داشت و اجازه فعالیت به مخلان آرامش بازار را نخواهد داد.