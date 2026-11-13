به گزارش خبرنگار مهر، شهاب مالمیر با حکم مهرداد علی‌قارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سرپرست هیئت تنیس روی میز استان قم انتخاب شد.

این انتصاب در پی پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان قم صورت گرفته و مالمیر مسئولیت سرپرستی این هیئت ورزشی را بر عهده گرفته است.

مالمیر از جمله مدیران دارای پیشینه اجرایی در استان قم به شمار می‌رود که سابقه فعالیت در رشته تنیس روی میز را نیز در کارنامه ورزشی خود دارد و از تنیس‌بازان سابق این رشته محسوب می‌شود.

انتخابات هیئت وارد مرحله جدید شد

انتصاب سرپرست جدید هیئت تنیس روی میز قم در شرایطی انجام شده است که مهلت ثبت‌نام از داوطلبان تصدی ریاست این هیئت به پایان رسیده و فرآیند انتخاب رئیس آینده وارد مراحل بعدی شده است.

با اتمام زمان نام‌نویسی از متقاضیان، روند اجرایی انتخابات هیئت تنیس روی میز استان قم ادامه خواهد یافت و مالمیر در جایگاه سرپرست، مسئولیت اداره این هیئت را بر عهده دارد.

بر این اساس، انتصاب سرپرست جدید و پایان مهلت ثبت‌نام نامزدهای ریاست، دو مرحله از روند جاری تعیین تکلیف مدیریت هیئت تنیس روی میز استان قم به شمار می‌رود.