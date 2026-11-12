به گزارش خبرنگار مهر، احسان کریمی ظهر پنجشنبه در نشست خبری سریال «امیدوارها» با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: این مجموعه از نظر ابعاد تولید، یکی از فاخرترین آثار صداوسیمای استان یزد از زمان تأسیس تاکنون به شمار می‌رود و با توجه به گستردگی لوکیشن‌ها، تعداد بازیگران و مدت‌زمان تصویربرداری، تجربه‌ای متفاوت در تولیدات نمایشی استان رقم زده است.

وی افزود: در تولید این مجموعه از بیش از ۲۰۰ لوکیشن استفاده شده و حدود ۱۸۶ بازیگر در آن ایفای نقش کرده‌اند. همچنین بیش از هشت ماه برای تصویربرداری این سریال زمان صرف شده و این مجموعه در ۳۰ قسمت، به سفارش اداره کل سیمای استان‌ها تولید شده است.

کریمی با اشاره به مطالبه مردم برای تولید آثار نمایشی با مؤلفه‌های بومی یزد تصریح کرد: در سال‌های اخیر، تولید سریال‌های بومی و فاخر در استان با وقفه همراه بوده است. پیش از این، سریال «پشت پرده» با همکاری صداوسیما تولید شد و از آثار قدیمی‌تر نیز می‌توان به سریال «هم‌داماد» اشاره کرد که در سال ۱۳۷۹ تولید و سال ۱۳۸۰ پخش شد و برای بسیاری از مردم خاطره‌انگیز است.

وی ادامه داد: مطالبه مردم برای تولید یک اثر نمایشی با هویت بومی و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی یزد، زمینه‌ساز پیگیری این مجموعه شد و با همت و همدلی مجموعه‌ای از مسئولان و عوامل تولید، این اتفاق به سرانجام رسید.

مدیرکل صداوسیمای استان یزد با قدردانی از حمایت‌های پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، گفت: همراهی و راهبری رئیس سازمان و همچنین حمایت‌های فکری، محتوایی و اندیشه‌ای قائم‌مقام فرهنگی رسانه ملی و معاونت امور استان‌ها در شکل‌گیری و تولید این اثر نقش مؤثری داشت.

وی با قدردانی از عوامل تولید و به‌ویژه داریوش یاری بیان داشت: کارگردان و تهیه‌کننده این سریال با وجود سابقه فعالیت در آثار مختلف سینمایی، مسئولیت تولید این مجموعه را پذیرفت و برای اجرای این پروژه به یزد آمد. روند تولید نیز با جدیت دنبال شد و در طول مدت تصویربرداری، فعالیت مجموعه تقریباً بدون وقفه ادامه داشت؛ به‌گونه‌ای که عوامل از حدود ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب مشغول فعالیت بودند.

کریمی با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی استان خاطرنشان کرد: استانداری و مجموعه‌ای از دستگاه‌های استان، از جمله اداره کل میراث فرهنگی، در بخش‌های مختلف تولید همراهی کردند و این همکاری‌ها در فراهم شدن شرایط اجرای پروژه مؤثر بود.

توجه به فرزندآوری و مسئولیت اجتماعی در محتوای سریال

مدیرکل صداوسیمای استان یزد درباره محورهای محتوایی این مجموعه گفت: فرزندآوری و توجه به مسئله جمعیت، یکی از مؤلفه‌های اصلی سریال است که از دغدغه‌های مهم امام شهید نیز به شمار می‌رفت.

وی افزود: مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خانوادگی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید کالای ایرانی و توجه به پرچم و هویت ملی از دیگر محورهای محتوایی این مجموعه است. در بخش‌های مختلف سریال، پرچم ایران و نمادهای هویت ملی جایگاه ویژه‌ای دارند.

کریمی مقابله با دلالی، توجه به مسائل زمین، ترویج تدین و دینداری در حوزه تجارت را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این سریال عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه تجارت در فرهنگ و پیشینه مردم یزد، این موضوعات نیز در روایت داستان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی در این مجموعه اظهار کرد: یکی از شخصیت‌های زن سریال نیز در مسیر نامزدی انتخابات و پیگیری مشارکت انتخاباتی قرار دارد که نشان‌دهنده توجه اثر به حضور اجتماعی زنان است.

بیش از ۹۰ درصد تصویربرداری در یزد انجام شد

مدیرکل صداوسیمای استان یزد با اشاره به ارتباط محتوای سریال با سند تحول رسانه ملی تصریح کرد: یکی از نکات مهم این پروژه، توجه به عدالت در تولید آثار رسانه‌ای است. این مجموعه می‌توانست در تهران تولید شود، اما با رویکرد عدالت‌محور، یزد به‌عنوان میزبان این پروژه انتخاب شد و بخش عمده تصویربرداری در این استان انجام گرفت.

وی ادامه داد: حدود ۹۰ درصد و حتی بیش از آن از تصویربرداری سریال در شهر یزد انجام شده و تنها بخشی از کار در کاشان ضبط شده است.

کریمی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و معماری یزد در این مجموعه بیان کرد: این سریال از نظر معرفی هویت بومی، معماری و سبک زندگی مردم یزد نیز ظرفیت قابل توجهی دارد. برخلاف بسیاری از آثاری که صرفاً به نماهای شناخته‌شده شهر اکتفا می‌کنند، در این مجموعه از خانه‌های سنتی یزد به‌عنوان لوکیشن استفاده شده و عوامل تولید با وجود شرایط متفاوت آب‌وهوایی، در این خانه‌ها به تصویربرداری پرداخته‌اند.

وی صنعت نساجی را یکی دیگر از مؤلفه‌های بومی مورد توجه در سریال دانست و گفت: نساجی از زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع ریشه‌دار استان یزد است که با اقلیم و شرایط آب‌وهوایی این منطقه تناسب داشته و در این مجموعه نیز به آن توجه شده است.

معرفی ظرفیت‌های گردشگری و سبک زندگی یزدی‌ها

کریمی با اشاره به بازنمایی سبک زندگی مردم یزد در این سریال اظهار کرد: همدلی، صفا، صمیمیت، تکریم خانواده و جایگاه پدر از ویژگی‌های برجسته خانواده‌های یزدی است که در بخش‌های مختلف این مجموعه به تصویر کشیده شده است.

وی افزود: در کنار معرفی معماری و بافت تاریخی، ظرفیت‌های گردشگری استان نیز مورد توجه قرار گرفته و بوم‌گردی‌ها، هتل‌های سنتی، کمپ‌های گردشگری، باغ‌های انار و نخلستان‌ها در این مجموعه به نمایش درآمده‌اند.

مدیرکل صداوسیمای استان یزد با اشاره به توجه سریال به هویت تاریخی و مذهبی استان تصریح کرد: در کنار پرداختن به ظرفیت‌های تاریخی یزد، موضوعاتی مانند مسجد، نماز، حجاب و شهدا نیز به‌صورت غیرمستقیم در داستان مورد توجه قرار گرفته است.

وی امیدآفرینی، خودباوری و انگیزه‌بخشی به جوانان را از دیگر محورهای این اثر دانست و گفت: سریال تلاش می‌کند نشان دهد جوانان خلاق و باانگیزه، با پشتکار و همراهی خانواده می‌توانند کارهای دشوار و حتی به‌ظاهر نشدنی را به نتیجه برسانند و موقعیت‌های جدیدی خلق کنند.

کریمی در پایان با اشاره به دستاوردهای این پروژه برای ظرفیت تولید رسانه‌ای استان خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات مهم در جریان تولید این مجموعه، شکل‌گیری و آموزش یک تیم تولید بومی در کنار عوامل حرفه‌ای و باتجربه کشور بود.

وی گفت: تعدادی از نیروهای یزدی طی چندین ماه در کنار عوامل حرفه‌ای حضور داشتند، آموزش دیدند و از تجربیات آنان استفاده کردند تا امروز ظرفیت تولید آثار نمایشی مستقل و حرفه‌ای در استان تقویت شود.

مدیرکل صدا و سیما استان یزد خاطرنشان کرد: این سریال از یکشنبه ۲۴ آبان روزهای فرد از ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک می‌رود.