خبرگزاری مهر، گروه استانها: توسعه زیرساخت‌های آبی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رونق اقتصادی مناطق دارای ظرفیت کشاورزی است، به‌ویژه در شهرستان‌هایی که بخش قابل توجهی از معیشت خانوارها به فعالیت‌های کشاورزی و دامداری وابسته است و کمبود منابع آبی، خشکسالی‌های متوالی و نبود زیرساخت‌های مناسب ذخیره و تنظیم آب، محدودیت‌هایی جدی برای توسعه اقتصادی آنها ایجاد کرده است.

شهرستان کهگیلویه در جنوب غربی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از جمله مناطقی است که بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشاورزی آن به تأمین و مدیریت منابع آب وابستگی دارد. در همین راستا، سد سرپری در محدوده دهدشت به‌عنوان یکی از طرح‌های زیرساختی حوزه آب این شهرستان تعریف شد تا با ذخیره‌سازی و تنظیم آب، زمینه تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی پایین‌دست و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی فراهم شود.

این پروژه که در سال ۱۳۹۰ وارد مرحله اجرا شد، قرار بود با ایجاد ظرفیت مناسب ذخیره آب، علاوه بر کمک به توسعه کشاورزی، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری منطقه را فراهم کند؛ اما آنچه در طول سال‌های گذشته بر این طرح گذشت، فاصله قابل توجهی میان زمان آغاز عملیات اجرایی و زمان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده ایجاد کرد.

اکنون پس از حدود ۱۵ سال، سد سرپری به پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد رسیده است، پیشرفتی که از یک سو نشان‌دهنده انجام بخش عمده عملیات اجرایی و از سوی دیگر بیانگر باقی ماندن موانع مالی و اداری برای رسیدن به مرحله آبگیری است.

مسئله اصلی اینجاست که چرا پروژه‌ای با چنین میزان پیشرفت، پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز به بهره‌برداری نرسیده و چرا تأمین اعتبار و تعیین تکلیف مجوزهای قانونی آن همچنان در دستور کار مسئولان استانی و ملی قرار دارد؟

از کلنگ‌زنی تا پیشرفت ۲۳ درصدی؛ چرا سد سرپری سال‌ها متوقف ماند؟

بررسی روند اجرای سد سرپری نشان می‌دهد این پروژه از همان سال‌های ابتدایی با مشکل تأمین منابع مالی مواجه بوده و تخصیص اعتبارات محدود و غیرمستمر، یکی از عوامل اصلی طولانی شدن زمان اجرای آن بوده است.

سد سرپری در سال ۱۳۹۰ از محل اعتبارات استانی کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد، هدف از اجرای این طرح، کنترل سیلاب‌های فصلی رودخانه بیمنجگان، ذخیره و تنظیم منابع آب، آبیاری اراضی کشاورزی پایین‌دست و ایجاد ظرفیت برای توسعه گردشگری عنوان شده است.

بر اساس اعلام مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه ای استان از وضعیت این پروژه در سال‌های گذشته، سد سرپری تا سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تنها حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، به این معنا که با وجود گذشت حدود یک دهه از آغاز عملیات اجرایی، بخش محدودی از طرح به سرانجام رسیده بود.

همچنین وضعیت این پروژه در دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز نشان می‌دهد سد سرپری پس از حدود هفت سال از آغاز عملیات اجرایی، کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشت و در آن مقطع، مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای استان، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح را ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود، این ارقام مربوط به برآورد و شرایط مالی همان مقطع است و نمی‌توان آن را با هزینه مورد نیاز امروز پروژه مقایسه کرد.

با گذشت زمان، مشکلات اعتباری و توقف یا کندی فعالیت‌های اجرایی، فاصله پروژه با زمان پیش‌بینی‌شده برای بهره‌برداری را افزایش داد، در گزارش‌های سال‌های بعد نیز مسئولان آب منطقه‌ای از نبود ردیف اعتباری پایدار، محدودیت اعتبارات استانی و ضرورت اخذ مجوز ماده ۲۳ به‌عنوان موانع اصلی تکمیل سد نام بردند.

در همین دوره، مطالبات پیمانکار نیز به یکی از چالش‌های پروژه تبدیل شد. در گزارش‌های منتشرشده از سوی مسئولان اجرایی در سال ۱۴۰۴، میزان مطالبات پیمانکار بیش از ۷۰ میلیارد تومان اعلام شده بود و تأمین نقدینگی برای ادامه عملیات اجرایی ضروری عنوان می‌شد.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح، نداشتن مسیر تثبیت‌شده برای تأمین اعتبار ملی بود. از آنجا که پروژه در ابتدا با اعتبارات استانی آغاز شده بود، محدودیت منابع مالی استان امکان پیشبرد سریع عملیات اجرایی را فراهم نمی‌کرد و برای برخورداری از اعتبارات ملی، تعیین تکلیف مجوز ماده ۲۳ و قرار گرفتن طرح در مسیر قانونی بودجه ضرورت داشت.

این در حالی است که در سال‌های اخیر با ورود منابع جدید، از جمله اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت نفت، روند اجرای سد شتاب گرفتۀ بر اساس اعلام مدیرعامل آب منطقه ای استان، حدود ۴۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت به این پروژه اختصاص یافت و همین منابع در کنار پیگیری‌های اجرایی موجب شد پیشرفت فیزیکی سد از حدود ۲۳ درصد به بیش از ۶۰ درصد برسد.

بنابراین، برخلاف برخی پروژه‌های عمرانی که توقف آنها ناشی از مشکلات فنی یا تغییر در طراحی است، آنچه در گزارش‌های متعدد درباره سد سرپری برجسته شده، کمبود منابع مالی، تأخیر در تخصیص اعتبارات، مطالبات پیمانکار و بلاتکلیفی در مسیر تأمین اعتبار ملی است، مسائلی که موجب شد پروژه‌ای با اهداف مهم کشاورزی و اقتصادی، سال‌ها از برنامه زمانی خود عقب بماند.

مشخصات فنی سد سرپری؛ ذخیره چهار میلیون مترمکعب آب و آبیاری ۴۵۰ هکتار زمین

سد سرپری از نوع سدهای خاکی است که در نزدیکی شهر دهدشت احداث می‌شود و بر اساس مشخصات اعلام‌شده، ارتفاع آن از کف ۲۷ متر، طول تاج ۲۰۳ متر و عرض تاج هشت متر است.

حجم مخزن این سد چهار میلیون مترمکعب و حجم آب تنظیمی آن حدود سه میلیون مترمکعب اعلام شده است که یکی از ویژگی‌های فنی طرح نیز جدایی آبریز از مخزن سد عنوان شده است.

بر اساس اهداف تعریف‌شده برای این پروژه، با بهره‌برداری از سد سرپری، آب مورد نیاز حدود ۴۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی پایین‌دست تأمین خواهد شد. در برخی گزارش‌های قدیمی‌تر، سطح اراضی هدف ۴۰۰ هکتار اعلام شده بود که نشان‌دهنده تفاوت ارقام منتشرشده در مراحل مختلف معرفی پروژه است؛ با این حال، در اظهارات و اطلاعات جدیدتر مسئولان، رقم ۴۵۰ هکتار مطرح شده است.

کارکرد این سد تنها به ذخیره و تنظیم آب محدود نمی‌شود. کنترل بخشی از سیلاب‌های فصلی، کمک به پایداری فعالیت‌های کشاورزی، فراهم کردن زمینه توسعه آبزی‌پروری و ایجاد ظرفیت گردشگری در اطراف مخزن از دیگر اهداف و کارکردهای پیش‌بینی‌شده برای آن است.

موقعیت مکانی سد و نزدیکی آن به شهر دهدشت و محور ارتباطی پاتاوه ـ دهدشت نیز از جمله ظرفیت‌هایی است که مسئولان برای توسعه گردشگری منطقه مورد اشاره قرار می‌دهند.

گره ماده ۲۳؛ مجوز صادر شده یا هنوز در انتظار تعیین تکلیف است؟

یکی از ابهام‌های مهم درباره سد سرپری، وضعیت مجوز ماده ۲۳ و چگونگی ورود آن به فرآیند تأمین اعتبار ملی است.

ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از جمله الزامات قانونی مرتبط با بررسی و تصویب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و امکان ورود آنها به فرآیند تأمین اعتبار است. از این رو، تعیین تکلیف این مجوز برای پروژه‌هایی که با منابع استانی آغاز شده‌اند و نیازمند استفاده از اعتبارات ملی هستند، اهمیت دارد.

در گزارش‌های سال‌های گذشته، مسئولان آب منطقه‌ای استان بارها از ضرورت اخذ این مجوز سخن گفته و نبود آن را یکی از موانع اصلی تأمین اعتبار ملی سد سرپری دانسته‌اند.

با این حال، اظهارات اخیر عیسی شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، حاکی از آن است که مجوز ماده ۲۳ این طرح صادر شده، اما استفاده از آن با یک شرط اجرایی و اداری مواجه است.

بر اساس توضیحات شهامت، اجرای این مجوز به جایگزینی یکی از پروژه‌های دارای مجوز ماده ۲۳ استان در فهرست مربوطه مشروط شده بود، موضوعی که به دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌های پیش‌آمده تاکنون به نتیجه نرسیده است.

در مقابل، اسلام قدمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، از پیگیری‌های انجام‌شده برای اخذ مجوز ماده ۲۳ سخن گفته و توضیح داده است که پروژه سال گذشته به جدول ۵ قانون پیوست، اما به دلیل الزامات برنامه هفتم توسعه و ضرورت جابه‌جایی طرح‌ها، روند موضوع متوقف ماند.

این دو اظهارنظر در ظاهر متفاوت به نظر می‌رسند، اما می‌توان میان صدور مجوز و فراهم شدن امکان استفاده عملی از آن برای تأمین اعتبار تمایز قائل شد. بر اساس توضیحات معاون عمرانی استاندار، مجوز صادر شده، ولی شرط جابه‌جایی و محدودیت‌های مرتبط با آن هنوز تعیین تکلیف نشده است. بنابراین، مسئله اصلی امروز صرفاً صدور یک مجوز نیست، بلکه تکمیل فرآیند قانونی و فراهم شدن امکان بهره‌مندی پروژه از منابع اعتباری ملی است.

همین موضوع باعث شده است مسئولان استانی در کنار پیگیری مسیر ماده ۲۳، راهکار دیگری را نیز برای تأمین اعتبار پروژه دنبال کنند؛ راهکاری که بر اساس اظهارات معاون عمرانی استاندار، تلاش برای درج سد سرپری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ بدون اعمال ماده ۶ است.

سد سرپری با ۳۰۰ میلیارد تومان تکمیل می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی سد سرپری دهدشت اظهار کرد: این پروژه در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل و بهره‌برداری از آن، تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

اسلام قدمی افزود: در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز، امکان تکمیل عملیات اجرایی سد در بازه زمانی ۶ ماه تا یک سال فراهم خواهد شد و می‌توان تا پایان سال ۱۴۰۶ شاهد آبگیری این سد بود.

وی با اشاره به مطالبات پیمانکار این طرح تصریح کرد: میزان مطالبات پیمانکار بیش از ۸۰ میلیارد تومان است که پرداخت آن و تأمین منابع مالی مورد نیاز، نقش مهمی در تسریع روند اجرای پروژه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پیگیری‌های متعددی برای اخذ مجوز ماده ۲۳ این پروژه طی سال‌های اخیر انجام شده است، گفت: سد سرپری سال گذشته به جدول ۵ قانون پیوست، اما به دلیل الزامات برنامه هفتم توسعه و ضرورت جابه‌جایی طرح‌ها، روند پیگیری این موضوع با توقف مواجه شد.

وی تأکید کرد: اخذ مجوز ماده ۲۳ و تأمین اعتبار ملی از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌روی این پروژه است و با تحقق این موارد می‌توان زمینه تکمیل و بهره‌برداری از سد را فراهم کرد.

قدمی بیان کرد: سد سرپری از طرح‌های مهم آبی شهرستان کهگیلویه است که تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در تأمین آب بخش کشاورزی و توسعه منطقه داشته باشد.

اظهارات مدیرعامل آب منطقه‌ای از یک سو بر امکان تکمیل نسبتاً سریع پروژه در صورت تأمین منابع مالی تأکید دارد و از سوی دیگر نشان می‌دهد که مسئله اصلی سد سرپری در شرایط فعلی، عبور از مرحله اجرای عمرانی و رسیدن به مرحله تأمین اعتبار قطعی است.

تکمیل سد سرپری زمینه‌ساز احیای روستاها و اشتغال پایدار است

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تکمیل سد سرپری دهدشت اظهار کرد: مردم منطقه سال‌ها است چشم‌انتظار به ثمر نشستن این پروژه هستند و انتظار دارند پیگیری‌های انجام‌شده به نتایج عملی منجر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحد افزود: روستاهای متعددی در مناطق پایین‌دست از مزایای تکمیل این سد بهره‌مند خواهند شد و اجرای کامل طرح می‌تواند زمینه رونق فعالیت‌های کشاورزی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.

وی با بیان اینکه آثار و کارکردهای سد سرپری فراتر از تأمین آب چند روستا است، تصریح کرد: این پروژه می‌تواند در توسعه کشاورزی، رونق گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی منطقه نقش‌آفرین باشد.

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اشتغال در مناطق روستایی کهگیلویه خاطرنشان کرد: امروز بخشی از مردم منطقه برای تأمین معیشت و پیدا کردن فرصت شغلی ناچار به سفر به استان خوزستان هستند، در حالی که با تکمیل زیرساخت‌های لازم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه می‌توان زمینه اشتغال آنان را در محل زندگی خود فراهم کرد.

وی ادامه داد: تکمیل سد سرپری می‌تواند با ایجاد فرصت‌های اقتصادی، از مهاجرت روستاییان به شهرهایی مانند بهبهان و گچساران جلوگیری کرده و زمینه ماندگاری جمعیت در روستاها را فراهم کند.

حجت الاسلام موحد با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای این پروژه گفت: انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، موانع پیش‌روی تکمیل سد برطرف شود تا مردم منطقه هرچه زودتر از منافع این طرح بهره‌مند شوند.

پیگیری ورود سد سرپری به لایحه بودجه ۱۴۰۶ ادامه دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سد سرپری به دلیل نقش مهمی که در رونق اقتصادی منطقه دارد، از پروژه‌های مهم استان محسوب می‌شود و تکمیل آن برای دولت، مدیریت اجرایی استان، نمایندگان و مردم منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

عیسی شهامت با اشاره به صدور مجوز ماده ۲۳ این طرح افزود: پس از پیگیری‌های انجام‌شده، مجوز ماده ۲۳ سد سرپری صادر شد، اما اجرای آن به جایگزینی یکی از پروژه‌های دارای مجوز ماده ۲۳ استان در فهرست مربوطه مشروط شده بود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های پیش‌آمده، تاکنون امکان انجام این جابه‌جایی فراهم نشده است؛ ازاین‌رو با توجه به پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی سد سرپری، تلاش کردیم زمینه درج این پروژه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ بدون اعمال ماده ۶ فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری نشست‌های پیگیری با مسئولان وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: در جلساتی با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده، موضوع تأمین اعتبار پروژه با معاون وزیر نیرو و مسئولان مرتبط مطرح و پیگیری‌های لازم برای رفع محدودیت‌های اعتباری انجام شد.

وی تصریح کرد: در آخرین پیگیری نیز استاندار با معاون سازمان برنامه و بودجه کشور تماس گرفت و قول مساعد برای انجام مکاتبات و پیگیری موضوع با هدف لحاظ نشدن ماده ۶ دریافت کرد؛ مکاتبات لازم نیز در این زمینه انجام شده و امیدواریم به نتیجه برسد.

شهامت با اشاره به برنامه اعلام‌شده از سوی مجموعه کارفرمایی پروژه برای تکمیل عملیات اجرایی بیان کرد: در صورت تحقق این روند و تأمین اعتبارات مورد نیاز، سد سرپری حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۶ وارد مرحله آبگیری خواهد شد.

وی تأمین آب اراضی کشاورزی و رونق گردشگری را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح دانست و افزود: نزدیکی سد به شهر دهدشت ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال جوانان منطقه فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از نقاط قوت این طرح، تعهد و همراهی پیمانکار است که با وجود مطالبات مالی، کارگاه را تعطیل نکرده و عملیات اجرایی را ادامه داده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با تعیین تکلیف مسائل اعتباری و تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول، مردم شهرستان کهگیلویه هرچه زودتر از مزایای این پروژه بهره‌مند شوند.

تعیین تکلیف اراضی و مطالبات پیمانکار ضروری است

فرماندار کهگیلویه هم در گفت و گو با خبرنگار مهر نیز با اشاره به ضرورت تکمیل سد سرپری اظهار کرد: بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی این پروژه با استفاده از اعتبارات استانی انجام شده، اما ادامه مسیر نیازمند حمایت در سطح ملی است.

ایرج کاظمی‌جو افزود: برای تکمیل پروژه باید هم مطالبات پیمانکار پرداخت شود و هم موضوع تملک اراضی کشاورزی مردم که سرمایه اصلی خانواده‌ها محسوب می‌شود، به‌طور کامل تعیین تکلیف شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای پیشبرد پروژه تصریح کرد: تکمیل سد سرپری از مطالبات مهم مردم شهرستان است و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، موانع موجود برطرف شود.

۱۵ سال انتظار؛ آیا وعده آبگیری تا پایان ۱۴۰۶ محقق می‌شود؟

اکنون با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز عملیات اجرایی سد سرپری، مسئولان از پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی پروژه سخن می‌گویند و تکمیل آن را در صورت تأمین اعتبار امکان‌پذیر می‌دانند.

با این حال، بررسی اظهارات مسئولان نشان می‌دهد برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری، چند مسئله اساسی باید تعیین تکلیف شود، نخست، تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سد، دوم، پرداخت مطالبات بیش از ۸۰ میلیارد تومانی پیمانکار، سوم، نهایی شدن مسیر استفاده از مجوز ماده ۲۳ و تأمین اعتبار ملی و چهارم، تعیین تکلیف اراضی و انجام اقدامات تکمیلی مورد نیاز برای آبگیری.

از سوی دیگر، تفاوت میان تکمیل عملیات اجرایی و آغاز بهره‌برداری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تکمیل بدنه سد به‌تنهایی به معنای بهره‌برداری کامل از طرح نیست و برای استفاده از ظرفیت آبی آن، تجهیزات مورد نیاز، ابزار دقیق، تأسیسات وابسته و زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب نیز باید متناسب با برنامه فنی پروژه آماده شوند.

در گزارش‌های پیشین مسئولان آب منطقه‌ای نیز به موضوع ابزار دقیق سد اشاره شده بود و اعلام شده بود که بخشی از تجهیزات مورد نیاز وارد کارگاه شده و با تخصیص اعتبار، عملیات نصب آنها آغاز خواهد شد. همچنین آغاز سامانه انتقال آب از جمله موضوعاتی است که در گزارش‌های اجرایی پیشین به آن اشاره شده است.

این موضوع اهمیت دارد؛ زیرا هدف نهایی سد سرپری صرفاً ذخیره آب در مخزن نیست، بلکه باید آب ذخیره‌شده به شکلی مدیریت‌شده به اراضی هدف برسد تا منافع اقتصادی طرح برای کشاورزان و ساکنان مناطق پایین‌دست محقق شود.

از سوی دیگر، وعده آبگیری سد تا پایان سال ۱۴۰۶ که از سوی معاون عمرانی استاندار مطرح شده، به تحقق چند پیش‌شرط وابسته است، تأمین اعتبار، تعیین تکلیف مسیر قانونی بودجه، پرداخت مطالبات پیمانکار و تکمیل عملیات باقی‌مانده باید در زمان‌بندی مشخصی انجام شود تا این وعده از سطح برنامه و اعلام مسئولان فراتر برود.

سد سرپری نیازمند عبور از مرحله وعده به تأمین اعتبار است

سد سرپری دهدشت نمونه‌ای از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمامی است که با وجود برخورداری از اهداف اقتصادی و اجتماعی قابل توجه، به دلیل مشکلات مالی و اداری سال‌ها از زمان‌بندی اولیه خود عقب مانده است.

این پروژه در سال ۱۳۹۰ با هدف کنترل سیلاب، ذخیره و تنظیم آب و توسعه کشاورزی آغاز شد، اما تا سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تنها حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد پیشرفت داشت. ورود منابع مالی جدید و اختصاص اعتبارات مسئولیت اجتماعی نفت، روند اجرای آن را سرعت بخشید و اکنون میزان پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

با وجود این، رسیدن به مرحله آبگیری همچنان به تصمیم‌های مالی و اداری وابسته است، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان از نیاز به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار سخن می‌گوید، نماینده مردم بر آثار اقتصادی و اجتماعی تکمیل سد و ضرورت جلوگیری از مهاجرت روستاییان تأکید دارد و معاون عمرانی استاندار نیز از پیگیری برای ورود پروژه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ خبر می‌دهد.

در این میان، موضوع ماده ۲۳ نیز نیازمند شفاف‌سازی و اعلام نتیجه نهایی است تا مشخص شود مجوز صادرشده با چه سازوکاری قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و منابع مالی طرح از چه محلی تأمین خواهد شد.

واقعیت این است که پیشرفت ۷۰ درصدی سد، اگرچه بخش مهمی از مسیر اجرای پروژه را پشت سر گذاشته، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده بهره‌برداری نیست زیرا مردم شهرستان کهگیلویه پس از سال‌ها انتظار، اکنون بیش از هر چیز نیازمند مشاهده نتیجه عملی پیگیری‌ها، تعیین تکلیف منابع مالی و مشخص شدن زمان‌بندی قطعی تکمیل طرح هستند.

اگر اعتبارات مورد نیاز به‌موقع تأمین شود و موانع قانونی و اجرایی برطرف شود، سد سرپری می‌تواند با آبیاری ۴۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی، ایجاد زمینه اشتغال، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت ظرفیت گردشگری، به یکی از زیرساخت‌های اثرگذار شهرستان کهگیلویه تبدیل شود.

اما اگر تأمین اعتبار همچنان در مرحله مکاتبه، پیگیری و وعده باقی بماند، حتی پیشرفت فیزیکی قابل توجه پروژه نیز نمی‌تواند پاسخگوی مطالبه مردمی باشد که از سال ۱۳۹۰ تاکنون در انتظار بهره‌برداری از این سد هستند.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا سال ۱۴۰۶ به سال پایان انتظار مردم برای آبگیری سد سرپری تبدیل خواهد شد یا این پروژه نیز باید سال‌های دیگری را در انتظار تأمین اعتبار و تعیین تکلیف موانع اداری سپری کند؟